به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم‌اکنون در تمامی جاده ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: برهمین اساس در استان‌های آذر بایجان غربی، ایلام، کرمانشاه و مرکزی در اکثر محور‌ها و استان اصفهان محور‌های گلپایگان دامنه بارش باران و در سایر راه ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی در پایان بیان کرد: از شنبه تا سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۲۰ تا ۵ صبح روز بعد ( تا پایان ۳۱ اردیبهشت) تردد هرگونه وسیله نقلیه در محور هراز ممنوع است. همچنین محور رشت – قزوین در محدوده پل تنکابن به تونل نصفی، کمربندی دهلران ، محور فرعی اولنگ – شاهرود و شمشک – دیزین کماکان مسدود است.