به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی عصر پنج شنبه طی سخنانی در دیدار با جانبازان قطع نخاع دفاع مقدس که به‌مناسبت سالروز میلاد باسعادت حضرت عباس(ع) و روز جانباز برگزار شد، با اشاره به نهضت‌های اسلامی و انقلابی در کشورهای منطقه، اظهار کرد: اکنون که پیام امید و نورانیت رزمندگان ما همه عالم را فراگرفته است، دشمنان به شبهه افکنی روی آورده و وارد عرصه جنگ نرم شده‌اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه بیداری از بین رفتنی نیست، افزود: امروز که امواج بیداری در جهان گسترده شده، ممکن است مستکبران بتوانند با حیله‌های مختلف حکومت‌ها را متأثر کنند، اما نمی‌توانند این پیام منتشر شده از خون شهدا و ایثار رزمندگان را از بین ببرند.

وی بیان کرد: بیداری اسلامی به این معناست که انسان‌ها هویت اسلامی خود را بازیافته‌اند و می‌خواهند در این عالم مسلمان زندگی کنند.

تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود بصیرت را به‌عنوان یکی از ویژگی‌های بارز شخصیت حضرت اباالفضل(ع) برشمرد و عنوان کرد: انسان با چشم سر می‌تواند اشیاء و اشخاص را تشخیص دهد، اما آنچه راه زندگی را به ما می‌آموزد، بصیرت است.

وی افزود: صفت مهم همه عاشورائیان آن بود که بصیرت بر شمشیرهایشان حکمرانی می‌کرد. در حالی که هواهای نفسانی بر انسان‌های حاضر در صف مقابلشان چیره شده بود و از این روی سخن حق را نمی‌شنیدند یا نمی‌خواستند بشنوند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، جهل‌زدایی را یکی از نتایج مهم قیام حضرت اباعبدالله(ع) دانست و تصریح کرد: جانبازان عزیز ما نیز بصیرت داشتند و از همین روی در امتداد راه امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) به‌فرمان مقتدا و امامشان در جبهه‌ها حضور یافتند، با تمام سرمایه وجودشان از ارزش‌ها دفاع کردند و با وجود همه سختی‌ها دچار سستی نشدند.

وی سپس نقش برجسته همسران، مادران و فرزندان جانبازان را یادآور شد و گفت: خانواده بزرگوار جانبازان عزیز که از آنها پرستاری می‌کنند و تمام سختی‌های این مسیر را متحمل می‌شوند، نزد خداوند متعال جایگاه عظیمی دارند.

تولیت آستان قدس رضوی ظرفیت سازی را مهمترین عامل صبر و همراهی خانواده جانبازان دانست و تأکید کرد: اگر انسان با توجه به خداوند متعال، در خود ظرفیت ایجاد کند و آستانه تحملش را بالا ببرد، به مرحله‌ای می‌رسد که زینب کبری(س) رسیدند و در اوج مصائب و مشکلات فرمودند: جز زیبایی ندیدم.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان افزود: توکل، ایمان، عبودیت، بندگی، صبر و ایستادگی زیبایی‌هایی است که در عاشورا و عاشوراییان مشاهده شد و در مقابله رزمندگان ما با استکبار نیز به منصه ظهور رسید، اما یزیدیان و مستکبران نمی‌توانند اینها را درک کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی همچنین با بیان اینکه جانبازان با پایداری عملی بر سخن و منش امام رضا(ع) نشان رضوی کسب کرده‌اند، گفت: آستان قدس رضوی خدمت رسانی به همه زائران و به‌ویژه جانبازان بزرگوار را وظیفه خود می‌داند و هر اقدامی را که در راستای تسهیل ورود جانبازان به حرم مطهر نیاز باشد انجام می‌دهد.