نشست"وعظ و ارشاد" در اردن برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از الدستور، عبدالفتاح صلاح وزير اوقاف و مقدسات اسلامي اردن ديروز در مراسم افتتاحيه نشست "وعظ و ارشاد" سخنراني كرد و گفت: وعظ و ارشاد و انجام كارهاي خير از جمله اموري هستند كه دين مبين اسلام به آنها بسيار اهميت داده است، ارائه كمك به اسرا و خانواده هاي فقير از امور خيريه به شمار مي روند.

اين نشست در قالب مجموعه برنامه هايي انجام برگزار مي شود كه آباد سازيهاي مناطق ديني، كمك به ديگران، ارشاد به منظور اشاعه عقايد ديني و معنوي از جمله محورها و موضوعات آنها خواهد بود.

بررسي نقش مسجد الاقصي در تاريخ اسلام، تلاش براي اشاعه كلمه خير، دعوت به سوي خدا با حكمت و موعظه، ساماندهي واعظان و امامان طي مراحل مختلف از ديگر مسائلي هستند كه در اين نشست بررسي مي شوند.

كمك به خانواده هاي فقير و نيازمند، كفالت يتيمان، كمك به دانشجويان، اعطاي جايزه به معلولان، ساماندهي مراكز تابستاني حفظ قرآن كريم، برنامه ريزي براي برگزاري مجموعه برنامه هاي دعوت و توجيه و نصيحت و ارشاد از ديگر محورهاي پيش بيني شده براي نشست " وعظ و ارشاد" خواهند بود.