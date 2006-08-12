فيلم تلويزيوني "هميشه سربلند" آماده پخش شد

سعيد تهراني، تهيه كننده فيلم، درباره روند آماده سازي و مضمون اين اثر به خبرنگار "مهر" گفت: "تدوين "هميشه سربلند" مدتي قبل به پايان رسيد و با اتمام مرحله صداگذاري و انجام جلوه هاي ويژه تصويري اين فيلم براي پخش آماده شده است. اين اثر با استفاده از شيوه خاص تصويري رايانه اي و استفاده از رنگ آميزي ويژه ساخته شده و براي نخستين بار است كه از اين شيوه در ساخت يك فيلم تلويزيوني استفاده مي شود."



وي خاطرنشان كرد: "متن فيلم را سيدسعيد رحماني نوشته و داستان آن درباره دو دوست قديمي است كه در سال هاي پي ريزي انقلاب اسلامي به مرحله اي از زندگي مي رسند كه بايد براي آينده خود تصميم بگيرند. آنها دچار اختلاف ايدئولوژيك مي شوند و يكي به ساواك مي پيوندد و ديگري با گروههاي انقلابي همكاري مي كند. تقابل ميان اين دو اتفاقات مختلفي را رقم مي زند. اين فيلم در دو مقطع سال هاي 1349 و 1356 به وقوع مي پيوندد و تمامي لوكيشن هاي آن در تهران است."



در فيلم تلويزيوني "هميشه سربلند" ثريا قاسمي، ابوالفضل پورعرب، سروش صحت، عسل بديعي، مريم سلطاني، خسرو فرحزادي، غلامرضا اسانلو، قاسم نجارزاده و سعيد تهراني ايفاي نقش مي كنند.



همچنين فرشاد گل سفيدي مدير تصويربرداري، ابراهيم بخشي صدابردار، محمدعلي جمالي مدير توليد، محمدرضا يوسفي مسئول طراحي و تركيب صدا، مجيد يوسفي صداگذار، مهدي حبيبي پور طراح چهره پردازي، مهرداد نصرتي آهنگساز، راما قويدل تدوينگر و رضا فخاري مسئول جلوه هاي ويژه رايانه اي اين فيلم هستند. "هميشه سربلند" به سفارش شبكه پنج ساخته شده است.

