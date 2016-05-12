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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

رئيس پليس امنيت عمومی انتظامی استان کرمانشاه خبر داد:

دستگیری ۴ تن از اراذل شناسنامه دار در کرمانشاه

دستگیری ۴ تن از اراذل شناسنامه دار در کرمانشاه

کرمانشاه- رئيس پليس امنيت عمومی انتظامی استان کرمانشاه از دستگيری ۴ تن از اراذل شناسنامه دار شهر کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی وقوع يک فقره نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم و درگيری و قمه کشی منجر به جرح تعدادی از شهروندان و نقص عضو شخصی با هويت معلوم در خيابان نقليه کرمانشاه، به سرکردگی تعدادی از اراذل و اوباش شناسنامه دار در روزهای پايانی سال گذشته، موضوع به صورت ويژه در دست بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به گذشت چندين روز از وقوع نزاع و متواری بودن متهمين اصلی، به دليل حساسيت موضوع و اقدام ويژه درخصوص جلب مجرمين فراری، در ارديبهشت ماه امسال به دستور داديار شعبه ۲۰ دادسراي عمومی و انقلاب کرمانشاه پرونده به اداره عمليات پاوا- شعبه مبارزه با اراذل و اوباش ارجاع که بلافاصله مراتب شناسايی و دستگيری متهمين در دستور کار اين پليس قرار گرفت.

اين مقام انتظامی تصريح کرد: با انجام کار اطلاعاتی و شگردهای خاص پليسی تعداد ۴ نفر از اراذل و اوباش شناسنامه دار که عاملين اصلی اخلال در نظم و رعب و وحشت بوده اند شناسايی و با هماهنگی مقام قضايی در يک اقدام غافلگيرانه دستگير و به اداره عمليات اطلاعات پاوا منتقل شدند.

رستمی گفت: پس از انجام تحقيقات لازم متهمين به بزه ارتکابي معترف که جهت سير مراحل قانونی تحويل مقام قضايی شدند.

کد مطلب 3656824

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