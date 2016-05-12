به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار ظهر پنج شنبه در سومین گردهمایی گروه های دانشجویی حامی محیط زیست از انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان محیط زیست کشور با وزارت علوم برای توسعه فعالیت های کارآفرینی سبز، توسعه فعالیت های دانشجویی و ارایه درسهای زیست محیطی در قالب دروس اختیاری و فوق برنامه خبر داد.

توسعه مشاغل و کارآفرینی سبز با همکاری محیط زیست و وزارت علوم

وی بیان داشت: توسعه مشاغل و کارآفرینی سبز از مهمترین رویکردهای برنامه ریزی شده دولت یازدهم است.

وی ادامه داد: در این راستا در بخش هایی از قبیل پسماند، تصفیه آب و هوا و ... در راستای توسعه محیط زیست و اشتغالزایی عملیاتی خواهند شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: علاوه بر این پبگیری های زیادی با وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته و کتاب انسان و محیط زیست در مقطع یازدهم تدریس می شود.

ابتکار با بیان اینکه کارهای خوبی با همکاری آموزش و پرورش در خصوص محتوی و موضوعان کتب درسی انجام شده است گفت: در دو سال اخیر ۳۳ موضوع و رجوع جدید زیست محیطی در محتوی کتب درسی گنجانده شده است.

وی ادامه داد: با این اقدامات موضوعات زیست محیطی کتب درسی به ۵۶ مورد رسیده است.

حق آبه زیست محیطی تالابهای کشور پرداخت شد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در بخش دیگری از سخنان خود از پرداخت و اعلام رسمی حقابه زیست محیطی تالابها، دشتها و رودخانه های کشور توسط وزارت نیرو خبر داد و گفت: یکی از رویکردهای مهم دولت یازدهم احیا و حفاظت از تالابهای کشور بوده چرا که تالابهای ما در بسیاری از مناطق کشور و حتی استان لرستان در حالت بحرانی قرار دارند.

ابتکار با بیان اینکه برای اجرای این مهم برنامه های مطالعاتی در تالابهای کشور و به ویژه مناطق گهر و اشترانکوه در حال اجرا است گفت: برای این امر اعتبارات مناسبی نیز در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: برای اولین بار است که وزارت نیرو که مسئول توزیع حقابه دشتها، سفره های آب زیرزمینی، رودخانه ها و ... کشور بوده بر اساس محاسباتی که با همکاری و همراهی محیط زیست کشور صورت گرفته حقابه تالاب ها و ... را رسما اعلام کرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ادامه داد: در این راستا حقابه تالابهایی مانند «هورالعظیم» پرداخت شده و حقابه تالاب «گاوخونی» نیز بعد از ۱۵ سال اختصاص یافت.

تعداد روزهای سالم در کشور در حال افزایش است

ابتکار در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با تلاش های گسترده ای که از سوی فعالان زیست محیطی و حمایت های دولت یازدهم صورت گرفته وضعیت سلامت ۳۵ میلیون شهروند که در سال ۹۲ از نظر آلودگی هوا در شرایط بحرانی قرار داشتند بهبود یافته است ادامه داد: تعداد روزهای آلوده در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ کاهش یافته و مردم از هوای بهتری برخوردار بوده اند.

وی با بیان اینکه این شرایط به علت تلاش ها و برنامه ریزی های دولت و حامیان محیط زیست در بخش هایی چون نفت، صنعت، نیرو و ... بوده است گفت: هرچند از نظر بهبود کیفیت هوا به وضعیت عالی نرسیده ایم اما روند تعداد روزهای سالم در حال افزایش بوده به نحوی که تعداد روزهای سالم استان اصفهان در سال ۹۲ از ۶۰ روز به ۱۵۰ روز در سال ۹۵ رسیده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه سه برابر شدن تعداد روزهای سالم در یک منطقه نشان دهنده موثر بودن برنامه ها و تلاش ها در این حوزه است عنوان کرد: رویکرد دولت و محیط زیست در این دوره مبتنی برنامه های علمی برای کاهش آلودگی هواست.

تلاش های دولت و حامیان محیط زیست در این حوزه

ابتکار اضافه کرد: علیرغم همه موانع و مشکلاتی که حتی در مجلس نهم با وجود همکاری های لاریجانی رئیس مجلس وجود داشت، برای اجرای این برنامه ها مانع تراشی هایی صورت گرفت ولی با حمایت های دولت یازدهم که اولین جلسه دولت را برای حفاظت و توسعه پایدار اجرایی کرد، جریان حفاظت و توسعه محیط زیست با همکاری فعالان زیست محیطی، تشکل های دانشجویی، سمن ها و ... امروز فضایی پرشور و نشاط و اثرگذار در کشور ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: با تلاش های دولت و حامیان محیط زیست امروز در دانشگاه های ما و بین مردم و مسولان قوای مختلف هماهنگی و هم افزایی برای توسعه محیط زیست ایجاد شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور عنوان کرد: امروز حتی در دانشگاه های کشور فضای پرشور سیاسی و فضایی برای نقد و طرح دیدگاه های متنوع ایجاد شده تا جایی که دوستداران محیط زیست می توانند هم نقد سالم داشته باشند و هم نظارت کننده باشند.

ابتکار گفت: ایجاد فضای نقد و ارائه ایده و جریان آزاد اطلاعات از مهمترین نتایج توجه دولت به رویکردهای زیست محیطی است