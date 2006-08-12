استاندار بصره از مجتمع بندري امام بازديد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي اداره كل بنادرو كشتيراني استان خوزستان ، محمد مصباح محمد الوائلي روز چهارشنبه در راس هيئت هفده نفره مركب از مسئولان اين استان به همراه فرماندار شهرستان ماهشهر، بخشدار بندر امام خميني (ره) و جمعي از مسئولان ديگر ، از اسكله ها ، تجهيزات و امكانات مجتمع بندري امام خميني (ره) بازديد كرده و طي نشستي با مدير كل بنادر و كشتيراني استان خوزستان و معاونين وي ، در خصوص چگونگي ترانزيت كالا به عراق و بهره مندي از توانمندي هاي اين بندر به بحث و بررسي پرداختند.

تاكنون چند هيات بازرگاني دولتي و خصوصي عراقي از بندر امام خميني (ره) بازديد و در خصوص استفاده از امكانات بندر امام خميني (ره) جهت ترانزيت كالابه عراق با مسئولان اين بندر مذاكره كرده اند.