  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

كارگردان و تهيه كننده «دونده زمين» مهمان نمايشگاه كتاب می‌شوند

كارگردان و تهيه كننده «دونده زمين» مهمان نمايشگاه كتاب می‌شوند

كارگردان و تهيه كننده فيلم سينمايی «دونده زمين» كه در گروه سينمايی هنر و تجربه در حال اکران است، امروز ٢٣ ارديبهشت‌ماه در نشست «تاثير ادبیات در سینما» در نمایشگاه کتاب حضور پیدا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اين نشست ساعت ١٧ در سرای اهل قلم با حضور کمال تبریزی کارگردان و علیرضا شجاع نوری تهیه کننده فیلم «دونده زمین» برگزار می‌شود و محمدرضا مقدسيان منتقد و كارشناس در اين جلسه حضور دارد.

«دونده زمین» بیانگر داستانی واقعی در مورد هازاما کامپه هنرپیشه مشهور ژاپنی است که نذر کرد در سن ۶۰ سالگی دور دنیا را بدود. او پس از یک سال و اندی آمریکا و اروپا را دوید و در کشور ترکیه متوجه شد به سرطان لنفاوی مبتلا است. پس از آن با اراده‌ای استوار و با اعتقاد و ایمان بسیار به خداوند، راه خود را ادامه داد و به ایران آمد و در نهایت پس از ۷۵۰ روز دوندگی، به ژاپن رسید.

در این فیلم سحر دولتشاهی، خسرو احمدی، ناهید مسلمی، حسین عابدینی، نیکی نصیریان، حنیف شهپرراد، ندا جبرئیلی، زهرا طاهری‌منش و بازیگر ژاپنی هازاما کامپه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

موسیقی این فیلم کاری از گروه «دنگ شو» است. «دونده زمين» از ١٥ ارديبهشت ماه در گروه سينمايي هنر و تجربه اكران شده است.

کد مطلب 3656957
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها