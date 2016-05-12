به گزارش خبرگزاری مهر، اين نشست ساعت ١٧ در سرای اهل قلم با حضور کمال تبریزی کارگردان و علیرضا شجاع نوری تهیه کننده فیلم «دونده زمین» برگزار می‌شود و محمدرضا مقدسيان منتقد و كارشناس در اين جلسه حضور دارد.

«دونده زمین» بیانگر داستانی واقعی در مورد هازاما کامپه هنرپیشه مشهور ژاپنی است که نذر کرد در سن ۶۰ سالگی دور دنیا را بدود. او پس از یک سال و اندی آمریکا و اروپا را دوید و در کشور ترکیه متوجه شد به سرطان لنفاوی مبتلا است. پس از آن با اراده‌ای استوار و با اعتقاد و ایمان بسیار به خداوند، راه خود را ادامه داد و به ایران آمد و در نهایت پس از ۷۵۰ روز دوندگی، به ژاپن رسید.



در این فیلم سحر دولتشاهی، خسرو احمدی، ناهید مسلمی، حسین عابدینی، نیکی نصیریان، حنیف شهپرراد، ندا جبرئیلی، زهرا طاهری‌منش و بازیگر ژاپنی هازاما کامپه به ایفای نقش پرداخته‌اند.



موسیقی این فیلم کاری از گروه «دنگ شو» است. «دونده زمين» از ١٥ ارديبهشت ماه در گروه سينمايي هنر و تجربه اكران شده است.