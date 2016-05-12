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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۳۳

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل مطرح کرد؛

خانواده حساسیت تربیتی کودک را جدی بگیرد/جنگ امروز جنگ فرهنگی است

خانواده حساسیت تربیتی کودک را جدی بگیرد/جنگ امروز جنگ فرهنگی است

اردبیل – نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل گفت: به دلیل نقش کلیدی خانواده در تربیت کودک، ضروری است خانواده حساسیت تربیتی کودک را جدی بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی عصر پنج‌شنبه در دومین جشنواره در راه تربیت، مسئله تربیت را حیاتی‌ترین موضوع ملت‌ها دانست و تأکید کرد: کشور برای دست‌یابی به عزت در آینده نمی‌تواند از تربیت صحیح جدا شود.

وی با تأکید به اینکه قیمت و ارج‌گذاری به یک جامعه در تربیت آن نمود پیدا می‌کند، اضافه کرد: در واقع آداب‌ورسوم متعالی، احساسات عالی، روابط اجتماعی مطلوب و روابط حسنه است که در یک جامعه ارزش دارد و چه بسا ارزش آن بیشتر از چاه‌های نفت است.

نماینده ولی‌فقیه در استان ثروت واقعی یک جامعه را مرهون تربیت صحیح افراد آن جامعه دانست و متذکر شد: جنگ امروز جوامع جنگ فرهنگی است و به عقیده برخی متفکران دجال در آخرالزمان همان تکنولوژی‌های امروز غرب است که خوب را بد و بد را خوب جلوه می‌دهد.

عاملی با اشاره به سرعت پیشرفت ارتباطات تصریح کرد: در چنین شرایطی مراودات زندگی کاملاً سهولت پیدا می‌کند و این امکان وجود دارد که در غفلت خانواده‌ها زمینه‌های فساد برگشت‌ناپذیر برای فرزندان شکل بگیرد.

وی با تأکید به ضرورت مداخله به هنگام در تربیت نسل کودک و نوجوان قبل از شکل‌گیری شخصیت وی، اضافه کرد: در حساس‌ترین دوران تربیتی باید به تربیت و رشد عقلانیت، فکر، تدبیر و تدبر جوانان توجه داشت.

امام‌جمعه اردبیل با تأکید به اینکه اصلی‌ترین تربیت در نهاد خانواده شکل می‌گیرد، تصریح کرد: پدر و مادری که نقطه‌ضعف اخلاقی داشته باشد و کودک این ضعف را بداند نخواهد توانست در تربیت کودک موفق عمل کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بعد از خانواده رکن اصلی تربیت را مدارس دانست و افزود: بعد از مدرسه نیز جامعه نقش کلیدی دارد و اگر این سه عنصر در تعارض قرار گیرند در تربیت فرد تأثیر منفی خواهد داشت.

وی با اذعان به اینکه کودک امتداد والدین خود است، تأکید کرد: اولین انتظار از والدین در تربیت کودکان حساسیت به تربیت وی است و انتظار دوم وقت گذاشتن و توجه دادن به مقوله تربیتی است.

عاملی درعین‌حال به تأکید به تأثیر مدرسه اضافه کرد: وقتی در یک کلاس درس ۳۰ نفری، ۳۰ دانش‌آموز با تربیت‌های مختلف حضور دارند این معلم است که می‌تواند بهترین تربیت را اعمال کند.

وی با ذکر مثالی تصریح کرد: زمانی آقای احمدی‌نژاد ۶۰ میلیارد ریال برای بحث فرهنگ اختصاص می‌داد که ما درخواست کردیم این هزینه به معلمان و آموزش‌وپرورش اختصاص یابد و دانش‌آموز با مؤلفه‌های مشخص تربیت شود.

امام‌جمعه اردبیل افزود: این مطالبه را با دولت فعلی نیز مطرح کردم و اعتقاد دارم که برنامه فرهنگی که خروجی نداشته باشد، فاقد ارزش است و باید برنامه‌هایی با خروجی مطلوب اجرا شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان تأکید کرد: در جامعه مجموعه‌های فرهنگی می‌توانند در امداد تربیتی نقش مؤثر ایفا کنند و این مجموعه‌ها حق فعالیت انتفاعی و سیاسی ندارند، بلکه باید توان خود را در تربیت صحیح یک نسل قرار دهند.

کد مطلب 3657071
محمد میرزایی ناطق

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