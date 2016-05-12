خانواده حساسیت تربیتی کودک را جدی بگیرد/جنگ امروز جنگ فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید حسن عاملی عصر پنجشنبه در دومین جشنواره در راه تربیت، مسئله تربیت را حیاتیترین موضوع ملتها دانست و تأکید کرد: کشور برای دستیابی به عزت در آینده نمیتواند از تربیت صحیح جدا شود.
وی با تأکید به اینکه قیمت و ارجگذاری به یک جامعه در تربیت آن نمود پیدا میکند، اضافه کرد: در واقع آدابورسوم متعالی، احساسات عالی، روابط اجتماعی مطلوب و روابط حسنه است که در یک جامعه ارزش دارد و چه بسا ارزش آن بیشتر از چاههای نفت است.
نماینده ولیفقیه در استان ثروت واقعی یک جامعه را مرهون تربیت صحیح افراد آن جامعه دانست و متذکر شد: جنگ امروز جوامع جنگ فرهنگی است و به عقیده برخی متفکران دجال در آخرالزمان همان تکنولوژیهای امروز غرب است که خوب را بد و بد را خوب جلوه میدهد.
عاملی با اشاره به سرعت پیشرفت ارتباطات تصریح کرد: در چنین شرایطی مراودات زندگی کاملاً سهولت پیدا میکند و این امکان وجود دارد که در غفلت خانوادهها زمینههای فساد برگشتناپذیر برای فرزندان شکل بگیرد.
وی با تأکید به ضرورت مداخله به هنگام در تربیت نسل کودک و نوجوان قبل از شکلگیری شخصیت وی، اضافه کرد: در حساسترین دوران تربیتی باید به تربیت و رشد عقلانیت، فکر، تدبیر و تدبر جوانان توجه داشت.
امامجمعه اردبیل با تأکید به اینکه اصلیترین تربیت در نهاد خانواده شکل میگیرد، تصریح کرد: پدر و مادری که نقطهضعف اخلاقی داشته باشد و کودک این ضعف را بداند نخواهد توانست در تربیت کودک موفق عمل کند.
نماینده ولیفقیه در استان بعد از خانواده رکن اصلی تربیت را مدارس دانست و افزود: بعد از مدرسه نیز جامعه نقش کلیدی دارد و اگر این سه عنصر در تعارض قرار گیرند در تربیت فرد تأثیر منفی خواهد داشت.
وی با اذعان به اینکه کودک امتداد والدین خود است، تأکید کرد: اولین انتظار از والدین در تربیت کودکان حساسیت به تربیت وی است و انتظار دوم وقت گذاشتن و توجه دادن به مقوله تربیتی است.
عاملی درعینحال به تأکید به تأثیر مدرسه اضافه کرد: وقتی در یک کلاس درس ۳۰ نفری، ۳۰ دانشآموز با تربیتهای مختلف حضور دارند این معلم است که میتواند بهترین تربیت را اعمال کند.
وی با ذکر مثالی تصریح کرد: زمانی آقای احمدینژاد ۶۰ میلیارد ریال برای بحث فرهنگ اختصاص میداد که ما درخواست کردیم این هزینه به معلمان و آموزشوپرورش اختصاص یابد و دانشآموز با مؤلفههای مشخص تربیت شود.
امامجمعه اردبیل افزود: این مطالبه را با دولت فعلی نیز مطرح کردم و اعتقاد دارم که برنامه فرهنگی که خروجی نداشته باشد، فاقد ارزش است و باید برنامههایی با خروجی مطلوب اجرا شود.
نماینده ولیفقیه در استان تأکید کرد: در جامعه مجموعههای فرهنگی میتوانند در امداد تربیتی نقش مؤثر ایفا کنند و این مجموعهها حق فعالیت انتفاعی و سیاسی ندارند، بلکه باید توان خود را در تربیت صحیح یک نسل قرار دهند.
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