ساخت ملکول هایی با قدرت بالا برای مقابله با عفونت های ویروسی

به گزارش خبرگزاری مهر، مقابله با عفونت های ویروسی به دلیل اینکه از قابلیت بالایی برای ایجاد مقاومت دارویی بر خوردار هستند امری چالش برانگیز است.

از این رو محققین موسسه مهندسی زیستی و نانو فناوری سنگاپور به همراه دانشمندان IBM موفق به ساخت «ملکول درشتی» شده اند که با ۳ شیوه مستقل به مبارزه با ویروس ها می پردازد.

این ملکول ها بزرگ و بر پایه مواد پلیمری هستند ضمن اینکه با ویژگی های منحصر به فردی تولید شده اند. خواص موجود در این ملکول ها موجب می شود که با ویروس های عفونی مبارزه و مانع از مقاومت دارویی آنها شوند.

«ملکول های درشت» به گونه ای تولید شده اند که به پروتئین هایی که بر روی سطح ویروس ها قرار دارند، متصل می شوند. سپس هر «ملکول درشت» شروع به حمله و گرفتن سلول های ویروسی که توانایی عفونی کردن سلول های سالم را دارند می کنند تا آنها را خنثی کنند.

همچنین این ملکول ها دارای mannose هستند که نوعی قند است و به سلول های سالم چسبیده می شود تا مانع از عفونی شدن آنها شوند. در نهایت «ملکول های درشت»، سطح PH ویروس ها را خنثی و مانع از تکثیر آنها می شوند.

این «ملکول های درشت» بر روی ویروس های ابولا و آنفولانزا آزمایش شدند و نتایج آن حاکی از عدم مقاومت دارویی از سوی این ویروس ها بوده است.

گام بعدی این تیم تحقیقاتی ساخت واکسن از این نوع ملکول برای ریشه کن کردن عفونت های ویروسی است.

نتیجه این تحقیق در نشریه Macromoelcules چاپ شده است.