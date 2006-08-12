هيات مديره انجمن كاركنان فني خانه تئاتر انتخاب شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي خانه تئاتر اعلام كرد در جلسه مذكور در خصوص تعداد اعضا حاضر در هيات مديره بحث و بررسي به عمل آمد و مقرر شد تعداد اعضا هيات مديره اين انجمن مركب از پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل باشد.

در ادامه نيز پس از ارائه گزارش سالانه عملكرد هيات مديره براي انتخاب اعضا جديد هيات مديره راي گيري شد و در پايان پس از شمارش آرا، امير ترحمي، بابك شاه عليزادگان، پرويز آخوندزاده، كيانوش نايب آقا و رحمت حسيني به عنوان اعضا اصلي و محمد صادقي علي آبادي به همراه جمشيد اكبرزاده رضايي به عنوان اعضا علي البدل اين انجمن برگزيده شدند.

انتخابات بازرسان انجمن كاركنان فني هنري خانه تئاتر نيز برگزار شد و محمد رشتوند و مجتبي گيويان به ترتيب به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انجمن انتخاب شدند.