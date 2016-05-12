کشته شدن شماری از اعضای پ ک ک در انفجار دیاربکر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انفجار یک بمب در روستای واقع در استان دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه چهار نفر از بمب گذاران را کشت و ۱۵ نفر دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند.

وزارت کشور ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد این بمب ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه شب به وقت محلی در منطقه «ساریگامیش» واقع در ۲۵ کیلومتری شهر دیاربکر منفجر شده است.

بر اساس این بیانیه این بمب در حالی که پشت کامیون توسط اعضای گروه پ ک ک حمل می شد منفجر شده است.

منابع امنیتی ترکیه می گویند حال چهار نفر از زخمی ها وخیم گزارش شده است. شاهدان عینی چند ساعت پیش گفت بودند که صدای مهیبی از کیلومترها آن طرف تر شنیده اند.

اوایل امروز نیز یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیک یک پایگاه نظامی در استانبول منفجر شده بود که منجر به زخمی شدن هفت نفر شد. روز سه شنبه نیز در دیاربکر بر اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده سه نفر کشته شدند.