به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات هفته منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، شاخص کل با ۲۰۵۱ واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم ۷۵۹۸۲ واحد رسید.

شاخص بازار اول با ۱۷۷۲ واحد کاهش به رقم ۵۲۸۶۲ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۲۴۷۲ واحد کاهش عدد ۱۶۷۹۷۲ واحد را تجربه کرد. به این ترتیب شاخص بازار اول با ۳.۲۴ درصد افت کرد.

در ۵ روز کاری این هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به ۱۲۴۲۵ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۲۳ درصد کاهش یافته است.

در ضمن تعداد ۵۷۶۶ میلیون سهم در ۴۳۰هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب( ۲ / ۱۳) و ۹ / ۸ درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

براین اساس ۱۱۳۶۹۷۴۰ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۱۱۰۸۲ میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب ۳۹۶.۵ درصد و ۳۸۴.۴ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد.