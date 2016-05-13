به گزارش خبرگزاری مهر، جروزالیم پست در گزارشی از افزایش همکاری ها میان رژیم صهیونیستی با اردن در ابعاد سیاسی و اقتصادی خبر داد و نوشت: با وجود اینکه بسیاری از اردنی ها، اسرائیل را یک دشمن می دانند اما هماهنگی و همکاری میان اسرائیل و اردن رو به افزایش است.

این روزنامه در همین راستا تصریح کرد: همکاری میان اسرائیل و اردن به سیاست محدود نمی شود بلکه تجارت، اقتصاد و کار را نیز شامل می گردد.

در ادامه این گزارش عنوان شده است: طبق توافقات صورت گرفته، قرار است ۵۰۰ تبعه اردنی در هتل های واقع در «ایلات» در دریای سرخ مشغول به کار شوند و طرفین افزایش این تعداد به ۱۵۰۰ نفر را بررسی می کنند.

همچنین در این گزارش بیان شده است: «ایوب کارا» وزیر همکاری اسرائیل که عضو حزب لیکود است، برای گسترش روابط با اردن تلاش می کند و طرحی به نام «باب الاردن» را به کابینه اسرائیل ارائه داده است تا از این طریق صنایع مشترک در قسمت شمالی اردن پیشرفت کند.

در پایان افزوده شده است: در آخرین سفر «صوالحه» وزیر اردن توافقی میان مرکز پژوهش های اردن با دانشگاه تل آویو امضا شد که بر اساس آن اعزام دانشجویان اردنی به دانشگاه های اسرائیل برای تکمیل تحصیلاتشان آغاز می گردد.