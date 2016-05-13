به گزارش خبرنگار مهر ، اولین روز از سی و یکمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان صبح امروز با حضور رکابزنان ۲۲ تیم خارجی و داخلی در مسیر ۱۶۲ کیلومتر از تبریز به سمت دریاچه ارومیه برگزار شد که در نهایت رکابزنی از آمریکا بر سکوی نخست ایستاد و عناوین دوم و سوم از آن ورزشکاران ایرانی شد.

در این مسابقه کانر مک کاچن از آمریکا در تیم (Team Illuminate) با زمان ۳ ساعت و ۵۷ دقیقه اول شد. صمد پورسیدی واحد کاظمی هر دو از تیم شهرداری تبریز در رده دوم و سوم ایستادند.

همچنین در پایان این مرحله، کانر مک کاچن صاحب پیراهن طلایی مسابقات (بهترین رکابزن انفرادی) و پیراهن سبز (امتیازی) شد. پیراهن سفید( بهترین رکابزن آسیا) نیز از آن احد کاظمی از شهرداری تبریز شد تا در مسابقه فردا با این پیراهن مسابقه دهد.

مرحله دوم این تور بین المللی فردا (شنبه) ۲۵ اردیبهشت ماه در مسیر ۲۰۹ کیلومتر از دریاچه ارومیه به سمت منطه آزاد تجاری ارس دنبال می شود. این تور بین المللی از ۲۴ تا ۲۹ اردیبهشت ماه در سه استان شمال غربی ایران برگزار و به عنوان مرحله سوم مسابقات گزینشی المپیک برای رکابزنان ایرانی محسوب خواهد شد.