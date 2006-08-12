  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۴۳

تبريك رئيس كنفدراسيون واليبال آسيابه داورزني / يزداني خرم ابقا شد

تبريك رئيس كنفدراسيون واليبال آسيابه داورزني / يزداني خرم ابقا شد

ژي هونگ وي رييس كنفدراسيون واليبال آسيا AVC با ارسال نمابري به فدراسيون واليبال ايران از انتخاب محمدرضا داورزني به عنوان رييس فدراسيون واليبال ايران اظهار خرسندي كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" رئيس كنفدراسيون واليبال آسيا در اين پيام تبريك خطاب به داورزني آورده است: "اين موفقيت جديد مسئوليت بزرگ تري بر گردن شما خواهد گذاشت. صميمانه اميدوارم درجهت دستيابي به نتايج مطلوب موفق باشيد و از عهده وظايف جديدي كه از جانب FIVB و AVC بر گردن شما گذاشته شده سربلند بيرئن بياييد. باشد كه اعمال شما توام باموفقيت باشد."

ضمنا طي ارسال نمابري ديگر،عضويت يزداني خرم رييس سابق فدراسيون واليبال جمهوري اسلامي ايران در هيات رييسه كنفدراسيون واليبال آسيا AVC تا پايان سال 2009 ميلادي پابرجاست.

کد مطلب 365732

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها