تبريك رئيس كنفدراسيون واليبال آسيابه داورزني / يزداني خرم ابقا شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" رئيس كنفدراسيون واليبال آسيا در اين پيام تبريك خطاب به داورزني آورده است: "اين موفقيت جديد مسئوليت بزرگ تري بر گردن شما خواهد گذاشت. صميمانه اميدوارم درجهت دستيابي به نتايج مطلوب موفق باشيد و از عهده وظايف جديدي كه از جانب FIVB و AVC بر گردن شما گذاشته شده سربلند بيرئن بياييد. باشد كه اعمال شما توام باموفقيت باشد."

ضمنا طي ارسال نمابري ديگر،عضويت يزداني خرم رييس سابق فدراسيون واليبال جمهوري اسلامي ايران در هيات رييسه كنفدراسيون واليبال آسيا AVC تا پايان سال 2009 ميلادي پابرجاست.