به گزارش خبرنگار مهر، از سوی پرویز مظلومی بازیکنان زیر برای دیدار امروز برابر صبای قم انتخاب شدند: رحمتی، فخرالدینی، عمران زاده، مگویان، نورافکن، ابراهیمی، انصاری، حیدری، اسماعیلی، شهباززاده و برزای.
ترکیب آبی پوشان تهرانی برای دیدار برابر صبای قم در هفته پایانی لیگ برتر اعلام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، از سوی پرویز مظلومی بازیکنان زیر برای دیدار امروز برابر صبای قم انتخاب شدند: رحمتی، فخرالدینی، عمران زاده، مگویان، نورافکن، ابراهیمی، انصاری، حیدری، اسماعیلی، شهباززاده و برزای.
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