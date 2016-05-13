به گزارش خبرنگار مهر، از سوی پرویز مظلومی بازیکنان زیر برای دیدار امروز برابر صبای قم انتخاب شدند: رحمتی، فخرالدینی، عمران زاده، مگویان، نورافکن، ابراهیمی، انصاری، حیدری، اسماعیلی، شهباززاده و برزای.

