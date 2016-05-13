به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد حجتی در خطبه‌های عبادی - سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه با دعوت همگان به پرهیزکاری و دوری از معصیت اظهار داشت: ترویج فرهنگ تک فرزندی از توطئه‌های شوم دشمنان برای کاهش جمعیت کشورهای مسلمان است و همه باید نسبت به این مسئله آگاه باشیم.

آیت‌الله حجتی خواستار توجه بیش از مسئولان برای تدوین برنامه‌های فرهنگی متناسب با نیاز جوانان شد و گفت: برنامه‌های فرهنگی باید متناسب با نیاز جوانان باشد و به این مسئله توجه داشته باشیم که دشمن برای به انحراف کشاندن جوانان ما و دور کردن آنان از مسیر اسلام برنامه دارد.

امام جمعه موقت کرمانشاه در ادامه جوانان را چشم و چراغ مملکت و آینده‌سازان نظام دانست و افزود: آینده این انقلاب به دست دست جوانان ادامه می‌یابد و باید برای تربیت دینی و اسلامی نسل جوان از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.

وی افزایش جمعیت در کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: سیاست افزایش جمعیت در کشور باید به صورت ویژه دنبال شود تا موجبات پیشرفت و توسعه کشور با ترکیب جمعیتی جوان محقق گردد.

آیت‌الله حجتی در مورد افزایش جمعیت پیر به عنوان زنگ خطری برای کشور هشدار داد و گفت: جوانان سرمایه‌های یک کشور برای پیشرفت و آبادانی هستند و باید با افزایش جمعیت جوان موجبات پیشرفت کشور فراهم شود و مسئولان باید تدابیری اساسی برای افزایش جمعیت بیاندیشند.

وی با تبریک ولادت امام سجاد(ع) بر تلاش همگانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان امر مورد تاکید مقام معظم رهبری تاکید کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی نیاز امروز کشور است و باید برای تحقق این مهم از همه توان و ظرفیت‌ها استفاده شود.