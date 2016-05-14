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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۱۸

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان:

انتخابات جمعیت هلال احمر گلستان در ۱۰ شعبه برگزار شد

انتخابات جمعیت هلال احمر گلستان در ۱۰ شعبه برگزار شد

گرگان – مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان گفت: چهارمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر در ۱۰ شعبه استان گلستان برگزار شد.

حسین احمدی در رابطه با چهارمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر گلستان به خبرنگار مهر گفت: چهارمین دوره انتخابات مجامع در استان گلستان از ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۴ اردیبهشت در ۱۰ شعبه و ۲۴ صندوق آغاز شد و تا ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه به طول انجامید.

احمدی افزود: این انتخابات در شهرستان های گرگان، گنبدکاووس، آزادشهر، بندرترکمن، آق قلا، کلاله، بندرگز، کردکوی، مینودشت و علی آباد برگزار شد.

وی تصریح کرد:در این انتخابات ۱۰۱ نامزد در دوبخش شورای اجرایی وبازرسی به رقابت پرداختند و از این تعداد ۵۰ نفر به عنوان عضو اصلی و ۳۰ نفر علل بدل انتخاب می شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان در رابطه با افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات گفت: تعداد ۱۰ هزار و ۶۲۸ نفر اعضای فعال شناسنامه دار در استان هستند که از این بین پنج هزار و ۳۷۲ نفر دربخش جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال و حدود پنج هزار و ۲۵۶ نفر داوطلبان بالای ۲۹ سال هستند که می توانند در این انتخابات شرکت کنند.

احمدی تصریح کرد: در حال حاضر شمارش آرا آغاز شده است و نتایج انتخاب تا اواخر شب جمعه اعلام می شود.

 

کد مطلب 3657369

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