انتخابات جمعیت هلال احمر گلستان در ۱۰ شعبه برگزار شد

حسین احمدی در رابطه با چهارمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر گلستان به خبرنگار مهر گفت: چهارمین دوره انتخابات مجامع در استان گلستان از ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۴ اردیبهشت در ۱۰ شعبه و ۲۴ صندوق آغاز شد و تا ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه به طول انجامید.

احمدی افزود: این انتخابات در شهرستان های گرگان، گنبدکاووس، آزادشهر، بندرترکمن، آق قلا، کلاله، بندرگز، کردکوی، مینودشت و علی آباد برگزار شد.

وی تصریح کرد:در این انتخابات ۱۰۱ نامزد در دوبخش شورای اجرایی وبازرسی به رقابت پرداختند و از این تعداد ۵۰ نفر به عنوان عضو اصلی و ۳۰ نفر علل بدل انتخاب می شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان در رابطه با افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات گفت: تعداد ۱۰ هزار و ۶۲۸ نفر اعضای فعال شناسنامه دار در استان هستند که از این بین پنج هزار و ۳۷۲ نفر دربخش جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال و حدود پنج هزار و ۲۵۶ نفر داوطلبان بالای ۲۹ سال هستند که می توانند در این انتخابات شرکت کنند.

احمدی تصریح کرد: در حال حاضر شمارش آرا آغاز شده است و نتایج انتخاب تا اواخر شب جمعه اعلام می شود.