به گزارش خبرگزاري مهر، تيم ملي تيراندازي كشورمان كه با مشكلات فراواني راهي اردو و تورنمنت هانوفر شده بود موفق شد در بخش تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان به عنوان قهرمانی دست پيدا كند.

تیم ایران در اين رقابتها متشكل از ۳ تیرانداز المپیکی خود الهه احمدی، نجمه خدمتی و مه‌لقا جام بزرگ به مدال طلای تیمی رسید و هر سه نماينده ايران راحي مرحله فينال شدند. در اين مرحله الهه احمدی تیرانداز المپیکی توانست به مدال طلا دست یابد .همچنین نجمه خدمتی دیگر تیرانداز المپیکی به نایب قهرمانی دست یافت. مه لقا جام بزرگ نیز که راهی فینال شد در يك قدمي مدال به عنوان چهارمی رسید.