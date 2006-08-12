طرح "قطار فرهنگي عشق و بردباري مولانا" در تركيه اجرا مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايكرو، نام اين طرح "قطار فرهنگي عشق و بردباري مولانا" است كه وزارت فرهنگ و گردشگري تركيه متولي آن است.

مركز هنرهاي نمايشي قونيه در انتظار تصويب بودجة 4 ميليون دلاري اين طرح ـ سرمايه اين پروژه چهار ميليون دلاري به وسيلة شركت ها و اداراتي در تركيه تأمين مي شود ـ است. اين قطار به منظور ترويج انديشه مولانا و معرفي اماكن ديدني تركيه راهي اروپا خواهد شد.

در ايستگاههايي كه اين قطار توقف خواهد كرد، مولانا و كشور تركيه از طريق موزه ها، عكس ها، نمايشگاههاي چند رسانه اي، مراسم سماع و كنسرت هاي اشعار مولانا معرفي خواهند شد.

اين قطار با 14 واگن از 17 كشور اروپايي عبور خواهد كرد و در 11 كشور مستقر مي شود. اين واگنها، پوسترهاي بزرگ مولانا، موزه مولانا، اشعار و متون چندزبانه اي كه معرف انديشه و فلسفه مولاناست را به نمايش مي گذارد.

بنابه گفته «حسين اكينسي» برنامه ريز پروژه مركز هنرهاي نمايشي قونيه مراسم سال مولانا با حركت اين قطار در 17 دسامبر 2006 آغاز مي گردد. حركت قطار از قونيه به مقصد مادريد خواهد بود.

