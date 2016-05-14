جلوگیری از گسترش مراکز توانبخشی شبانه روزی در اولویت بهزیستی است

حسین نحوی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم ارتقای سازنده خدمات هوشمندانه پایدار و کارآمد به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی اظهار داشت:در مجموع ۱۱۰ هزار معلول، سالمند ناتوان و بیمار روانی مزمن در قالب مراکز توانبخشی شبانه روزی، روزانه و خدمات در منزل از تسهیلات خدماتی این سازمان بهره مند می شوند.

معاون سازمان بهزیستی گفت:آنچه که به عنوان اولویت اصلی و اساسی ما در این عرصه مد نظر قرار دارد، به ارائه خدمات در منزل و در چارچوب قاعده مبتنی بر متن جامعه و بستر خانواده استوار است.

نحوی نژاد عنوان کرد:برای تحقق این امر، تلاش می کنیم از گسترش مراکز شبانه روزی، جلوگیری و بنا را بر تقویت خدمات در منزل معطوف کنیم.

وی افزود:در این خصوص به توفیقات سازنده ای در پنج سال اخیر دست یافته ایم که از نمونه های آن می توان به طرح مراقبین اشاره کرد.

معاون سازمان بهزیستی گفت:در قالب این طرح، افرادی که بصورت داوطلب آمادگی دارند در این حوزه فعالیت کنند، تحت آموزش های تخصصی لازم قرار می گیرند تا با اصول تغذیه، ورزش، بازتوانی مباحث مراقبتی معلولان آشنایی و تخصص لازم را دریافت کنند.

وی یادآور شد:بر اساس ارزیابی های انجام شده، کارآمدی، راندمان و دستاورد چنین امری در مقایسه با ارائه خدمات در قالب مراکز شبانه روزی بسیار سازنده تر است و امیدواریم با این رویکرد، تحقق زندگی عادی معلولان در متن و بستر جامعه، به نحو شایسته تری فراهم شود.