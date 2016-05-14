هلاکت ۱۲ عنصر داعش در «سویداء»/ناکامی یورش تکفیریها به «دیرالزور»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، تروریست های تکفیری در سوریه تلاش کردند تا طی عملیاتی به منطقه «الصناعه» واقع در استان دیرالزور نفوذ کنند.

بر اساس این گزارش، نظامیان ارتش سوریه ضمن دخالت فوری برای جلوگیری از نفوذ تکفیریها به این منطقه تلاش آنها را با ناکامی مواجه ساختند.

شاهدان عینی اعلام کردند که ارتش سوریه در جریان خنثی سازی این عملیات شماری از تکفیریها را به هلاکت رسانده و تعدادی دیگر را به شدت زخمی کرد.

از سوی دیگر، نظامیان ارتش سوریه مواضع و مراکز وابسته به تکفیریها واقع در منطقه «الحریسه» در استان سویداء را هدف حملات خود قرار دادند.

به دنبال این حملات ۱۲ عنصر تکفیری داعش به هلاکت رسیده و شماری دیگر به شدت زخمی شدند.

در همین حال، تکفیریها که ضربات سهمگینی را از سوی محور مقاومت در حلب متحمل شدند، همچنان به حملات خمپاره ای و انتقام جویانه خود به مناطق مسکونی واقع در این استان ادامه می دهند.

طبق اعلام رسانه های عربی حملات خمپاره ای تکفیریها به مناطق مسکونی حلب طی ۲۴ ساعت اخیر به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان سوری منجر شده است.