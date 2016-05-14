به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: هواپیماهای روسی اخیرا اقدام به رساندن کمک های انسانی به شهروندان سوری ساکن دیرالزور کرده اند.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این وزارتخانه آمده است: ۴۲ تُن مواد غذایی توسط هواپیماهای روسی برای شهروندان سوری ساکن استان دیرالزور ارسال شده است.

این در حالی است که پیشتر نیز چند تُن کمک های انسانی حاوی مواد غذایی و دارویی توسط هواپیماهای روسی برای شهروندان سوریه ارسال شده بود.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود همچنین اعلام کرده است: مسکو همچنان به تلاش های خود برای کمک رسانی به شهروندان سوری ادامه می دهد.