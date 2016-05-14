۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۷:۵۱

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد؛

مسکو ۴۲ تُن مواد غذایی برای سوری‌های ساکن دیرالزور ارسال کرده است

وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای از ارسال ۴۲ تُن مواد غذایی توسط این کشور برای شهروندان سوری ساکن استان دیرالزور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: هواپیماهای روسی اخیرا اقدام به رساندن کمک های انسانی به شهروندان سوری ساکن دیرالزور کرده اند.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این وزارتخانه آمده است: ۴۲ تُن مواد غذایی توسط هواپیماهای روسی برای شهروندان سوری ساکن استان دیرالزور ارسال شده است.

این در حالی است که پیشتر نیز چند تُن کمک های انسانی حاوی مواد غذایی و دارویی توسط هواپیماهای روسی برای شهروندان سوریه ارسال شده بود.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود همچنین اعلام کرده است: مسکو همچنان به تلاش های خود برای کمک رسانی به شهروندان سوری ادامه می دهد.

کد مطلب 3657571

