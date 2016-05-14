به گزارش خبرنگار مهر، طرح موسوم به «حفظ کاربری اراضی کشاورزی» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و برخی از اعضای این کمیسیون در تلاش هستند تا پیش از پایان دوره نهم مجلس شورای اسلامی، مدت آزمایشی اجرای این طرح را با تصویب مجلس، تبدیل به قانون کنند.

۱۴۲ استاد دانشگاه در نامه‌ای به رئیس مجلس این تعجیل را غیرعادی دانسته و نوشته‌اند: در حالی شاهد تعجیل غیر عادی برخی نمایندگان محترم در قوه مقننه برای دستیابی به چنین قانونی هستیم که روند بررسی و تصویب طرح مزبور با اعتراضات گسترده ای از سوی صاحبنظران مواجه شد و نیز کمپینی ملی در مخالفت با تصویب این طرح شکل گرفته است.

به اعتقاد این استادان، طرح یاد شده مروج و مشوق زمین خواری است و عملا راه را برای سودجویان در تجاوز به عرصه های منابع طبیعی کشور هموار می‌کند.

متن کامل نامه که رونوشت آن برای دفتر مقام معظم رهبری و شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شده و نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

همانگونه که مستحضرید طرحی موسوم به «حفظ کاربری اراضی کشاورزی» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و برخی از اعضای این کمیسیون در تلاش هستند تا پیش از پایان دوره نهم مجلس شورای اسلامی، مدت آزمایشی اجرای این طرح را با تصویب مجلس، تبدیل به قانون نمایند.

در حالی شاهد تعجیل غیر عادی برخی نمایندگان محترم در قوه مقننه برای دستیابی به چنین قانونی هستیم که روند بررسی و تصویب طرح مزبور با اعتراضات گسترده ای از سوی صاحبنظران مواجه شد و نیز کمپینی ملی در مخالفت با تصویب این طرح شکل گرفته است.

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

به باور بسیاری از متخصصان عرصه منابع طبیعی کشور، این طرح که اشعار می دارد کلیه اراضی ملی که تا پیش از سال ۷۴ به صورت غیر قانونی تصرف شده است باید همچنان در تصرف متخلفین باقی بماند، خواسته یا ناخواسته مروج و مشوق زمین خواری می باشد و عملا راه را برای سودجویان در تجاوز به عرصه های منابع طبیعی کشور هموار می نماید و این اقدام، نگرانی هایی را برای اساتید دانشگاه ها و متخصصین امر فراهم آورده است که در سخنرانی هفدهم اسفند سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان منابع طبیعی و محیط زیست کشور نیز بدرستی مورد تاکید قرار گرفته بود.

بعلاوه تصویب طرح مذکور عملاً به تضعیف سازمان متولی منابع طبیعی ایران منجر خواهد شد به نحوی که در ماده ۳ آخرین نسخه ی اصلاحی این طرح، امور حاکمیتی زمین از سازمان متولی منابع طبیعی کشور که وظیفه حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی را به عهده دارد، منفک و به سازمان امور اراضی که در جهت واگذاری اراضیِ در اختیار اقدام می نماید، انتقال خواهد یافت!

مضافاً اینکه در چگونگی اجرای طرح مورد نظر، بر تبعیت ادارات کل منابع طبیعی از سازمان جهاد کشاورزی استانها تأکید شده است در حالیکه اصولاً مدیریت منابع طبیعی ذیل بخش کشاورزی نه تنها توجیه علمی ندارد، بلکه موجب تهدید انفال و نقض اصل ۴۵ قانون اساسی نیز می شود. به همین جهت، در روز هشتم تیر سال گذشته بیش از یکصد تن از اساتید دانشگاه های کشور با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به ریاست محترم جمهور، خواهان استقلال موضوع مدیریت منابع طبیعی ایران و تشکیل وزارتخانه ای مستقل از ذیل وزارت جهاد کشاورزی شده بودند.

همچنین اعتقاد داریم با توجه به ابعاد گوناگون و اهمیت موضوع، تشخیص اراضی کشاورزی مطابق مفاد ماده ۱ و ماده ۲۱ این طرح نیز دارای ابهاماتی جدی است و نیازمند بررسی دقیق تر و موشکافانه تری در صحن مجلس می باشد.

جناب دکتر لاریجانی

با عنایت به احساس خطر جدی نسبت به هجوم زمین خواران و متجاوزان به عرصه های منابع طبیعی و تخریب آن بر اساس مفاد این طرح و تضعیف سازمان متولی منابع طبیعی کشور در اعمال حاکمیت دولت بر انفال و لزوم بررسی دقیق تر تشخیص اراضی کشاورزی، از جنابعالی تقاضا داریم به هر نحوی که مقدور و قانونی می باشد، این طرح را از روند تصویب در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی خارج و تصمیم گیری نهایی در مورد آن را به مجلس دهم موکول فرمائید تا با در اختیار داشتن فرصتی کافی، تمامی زوایای مبهم این طرح مورد بررسی دقیق قرار گیرد./

با احترام وافر:

۱۴۲ تن از اساتید دانشکده های منابع طبیعی دانشگاه های کشور و اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

{دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه ارومیه، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه سمنان، دانشگاه کردستان، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه گنبد، دانشگاه گیلان، دانشگاه لرستان، دانشگاه یاسوج و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور)