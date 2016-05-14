افزایش ۷۰ درصدی كشفیات كالای قاچاق در فرودگاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مهری در تشریح برنامه های سال ۹۵ پلیس فرودگاه گفت: مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مواد مخدر، مفاسد اجتماعی و فرهنگی از وظایف ذاتی پلیس فرودگاه است.

وی افزود: این پلیس دو اصل اساسی را امسال در برنامه های خود هدف گذاری كرده، "تعامل" با دیگر دستگاه ها و" آموزش" که یکی از عوامل تاثیر گذار در پیشبرد اهداف و همچنین عاملی موثر در پیشگیری از جرم است.

فرمانده پلیس فرودگاه های کشور بر تعامل و همكاری این پلیس با دیگر نهادهای امنیتی به منظور حفظ نظم و امنیت پایدار در صنعت هوانوردی تاکید کرد.

وی ادامه داد: داشتن اخلاق و رفتار اسلامی پلیسی با مردم، ارتقاء امنیت اخلاقی و برخورد قاطع نسبت به جرائمی از قبیل حمل مواد مخدر و كالای قاچاق را از اولویت های این پلیس است.

فرمانده پلیس فرودگاه های کشور به آموزش های حین خدمت کارکنان و اثر بخشی آن در انجام ماموریت های محوله اشاره کرد و گفت: ارائه آموزش های تخصصی ، ارتقاء توانایی علمی و مهارت کارکنان در كنار بهینه سازی تجهیزات مورد استفاده پلیس فرودگاه، از برنامه های این پلیس است .

این مقام انتظامی مطرح کرد : هم اكنون شاهد كاهش ۴۴ درصدی كشفیات مواد مخدر و افزایش ۷۰ درصدی كشفیات كالای قاچاق طی ۲ ماه اخیر هستیم.

توزیع بروشورهای آموزشی در میان مسافران

وی از دیگر برنامه های این پلیس در پیشگیری از سوء استفاده شیادان را آگاهی دادن به مسافران از طریق تهیه و توزیع بروشور با مضامینی همچون عدم قبول امانات از دیگران مسافران، اعلام كرد.

حضور نمایندگان پلیس ایتالیا و افغانستان در فرودگاه امام خمینی

سردار مهری در بخش دیگری از سخنان خود به حضور نمایندگان پلیس ایتالیا و افغانستان در فرودگاه حضرت امام (ره) اشاره کرد و گفت: از دیگر برنامه های آموزشی پلیس فرودگاه ارائه آموزش های لازم در خصوص پیشگیری از خروج هر گونه قاچاق بوده كه در این راستا تبادل اطلاعات و تجربیات موثری صورت گرفت.

وی خاطر نشان کرد: هم زمان با حضور نمایندگان كشورهای ایتالیا و افغانستان ، مقدار ۵۰۰ گرم شیشه توسط ماموران پلیس فرودگاه حضرت امام (ره) کشف شد كه از نحوه کشف و جاسازی آن به نمایندگان پلیس کشورهای ایتالیا و افغانستان آموزش های لازم ارائه شد.

پلیس فرودگاه سدی در برابر خروج مواد مخدر از مرزهای هوایی کشور

سردار مهری در ادامه با اشاره به کشف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر توسط پلیس فرودگاه حضرت امام (ره) خاطر نشان کرد: ماموران ما در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از مرز هوایی، هنگام چك و كنترل مسافران خروجی به مقصد دبی - انگلیس به فردی در رابطه با حمل مواد مخدر مظنون شدند.

وی افزود: پس از بازرسی دقیق بار همراه متهم، مقدار ۳ كیلو ۹۱۰ گرم تریاك كه در داخل بسته خرما و نان برنجی به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، كشف شد.

فرمانده پلیس فرودگاه های کشور گفت : ‌ارائه آموزش های مستمر و انگیزه بخشی به كاركنان، پلیس فرودگاه را به سدی در برابر خروج مواد مخدر از مرز های هوایی كشور مبدل كرده است.