۲۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۵۷

/ بمنظور برپايي اردوي تداركاتي/

كاروان تيم فوتبال استقلال 27 مرداد عازم تركيه مي شود

تيم فوتبال استقلال تهران بمنظور برپايي اردويي تداركاتي روز 27 مرداد ماه عازم كشور تركيه خواهد شد .

به گزارش خبرنگار"مهر"، كاروان 30 نفره تيم فوتبال استقلال ساعت 8 صبح روزجمعه 27 مرداد ماه تهران را به مقصد استانبول تركيه ترك خواهد كرد .

به گفته اميرعلوي مدير روابط عمومي باشگاه استقلال ، اين تيم درطول اردوي 10 روزه خود در تركيه با يكي ازتيم هاي ليگ برتراين كشورديدارتداركاتي خواهد كرد .

استقلال دراين سفربه جزبازيكنان ملي پوش خود تمامي بازيكنانش را در اختيار خواهد داشت . تيم استقلال پنج شنبه هفته گذشته با تمديد قرارداد فررزاد مجيدي ليست بازيكنان فصل آينده خود را تكميل كرد . علي انصاريان ، بهشاد ياورزاده ، علي عليزاده ، محمد نوازي بازيكناني هستند كه امسال به تيم فوتبال استقلال منتقل شدند .

 

