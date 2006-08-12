كاروان تيم فوتبال استقلال 27 مرداد عازم تركيه مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر"، كاروان 30 نفره تيم فوتبال استقلال ساعت 8 صبح روزجمعه 27 مرداد ماه تهران را به مقصد استانبول تركيه ترك خواهد كرد .



به گفته اميرعلوي مدير روابط عمومي باشگاه استقلال ، اين تيم درطول اردوي 10 روزه خود در تركيه با يكي ازتيم هاي ليگ برتراين كشورديدارتداركاتي خواهد كرد .



استقلال دراين سفربه جزبازيكنان ملي پوش خود تمامي بازيكنانش را در اختيار خواهد داشت . تيم استقلال پنج شنبه هفته گذشته با تمديد قرارداد فررزاد مجيدي ليست بازيكنان فصل آينده خود را تكميل كرد . علي انصاريان ، بهشاد ياورزاده ، علي عليزاده ، محمد نوازي بازيكناني هستند كه امسال به تيم فوتبال استقلال منتقل شدند .



