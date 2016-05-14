قتل ۱۶ هوادار رئال مادرید توسط داعش

خبرگزاری ایسنا نوشت: محفل هواداران عراقی رئال مادرید در سامرا روز جمعه مورد حمله تروریستی قرار گرفت. در این حادثه ۱۶ نفر جان باختند و ۲۰ نفر زخمی شدند. شدت جراحات برخی از آن‌ها اعلام شدید است.



هنگام حمله تروریستی ۵۰ هوادار مادرید در کافه تریایی که برای تماشای بازی‌های این تیم جمع می‌شدند، حضور داشتند. همچنین در این مکان تصاویر ویدئویی از تیم مادریدی به نمایش گذاشته می‌شد.



زیاد سبحان رییس کافه تریا در این رابطه به آس گفت: یک گروه از تروریست‌های مسلح داعش به کافه آمدند و به سمت همه کسانی که در آنجا حضور داشتند شلیک کردند.



او درباره هدف داعش از این کار اظهار کرد: آن‌ها فوتبال را دوست ندارند و آن را مخالف با دین اسلام می‌دانند. به همین علت دست به این کشتار زدند. همه از این اتفاق ناراحت هستیم.