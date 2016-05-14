پروژه آزاد راه تبریز- مرند- بازرگان اجرا می شود

سیدحسین میرشفیع در حاشیه سفر دو روزه به آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون این طرح توسط سرمایه گذار خارجی در مرحله اجرای قرارداد است افزود: همچنین تاپایان سالجاری دو قطعه از آزادراه ارومیه - تبریز به بهره برداری می رسد.

وی با انتقاد از و ضعیت راه های دسترسی آذربایجان غربی اظهارداشت: راههای دسترسی اذربایجان غربی نسبت به دیگر استانهای كشور در سطح ضعیفی قرار داد که با توجه به هم مرزی این استان با سه کشور خارجی باید هر چه سریعتر این روند اصلاح شود.

میرشفیع ادامه داد: همچنین مجموع توانی كه در بخش های مختلف وزارت راه و شهرسازی بكار گرفته شده است اعم از راههای روستایی، راههای ارتباطی مرزهای منطقه اذربایجان غربی پایین تر از متوسط كشوری است كه این امر با سرمایه گذاری ویژه ای كه در نظر گرفته شده است برطرف خواهد شد.

وی از بهره برداری ۱۲۰ كیلومتر آزاد راه در سطح كشور تا پایان سالجاری خبر داد و گفت: در زمان حاضر دو هزار و ۵۰۰ كیلومتر آزادراه در سطح كشور وجود دارد ‌و یك هزار و ۲۰۰ كیلومتر دیگر نیز در دست احداث است.

معاون ساخت و توسعه آزاد راههای شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان كرد:از یك هزار و ۲۰۰ كیلومتر آزادراه در دست اجرا، ۱۲۰ كیلومتر تا پایان سالجاری به بهره برداری می رسد.

میرشفیع با بیان اینکه برای اجرای ۱۲۰ كیلومتر آزادراه، یك هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان براورد هزینه شده است افزود : امسال با توجه به تغییراتی در ایین نامه، جلب مشاركت سرمایه گذاران داده شده است و با توجه به شرایط اقتصادی موجود استقبال خوبی در زمینه اجرای آزاد راهها بصورت مشاركتی توسط سرمایه گذاران صورت گرفته است.

میرشفیع به همراه معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی طی دو روز گذشته به منظور بازدید از وضعیت راه های آذربایجان غربی در آستانه سفر ریاست جمهوری به آذربایجان غربی سفر کرده بودند.

در جریان این بازدید دو روزه از راه های استان معاون برنامه ریزی و حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرد: محور ارومیه- سرو، جاده خوی- رازی و محور پیرانشهر- نقده تمرچین از مهمترین جاده های اقتصادی آذربایجان غربی در مسیر توسعه صادرات غیر نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

امیر امینی ادامه داد: طرح های ساخت و توسعه محورهای خوی- رازی و پیرانشهر- نقده- تمرچین به عنوان پروژه های تاثیر گذار در تحقق اقتصاد مقاومتی جزء پروژه های پیشنهادی برای مصوبات سفر ریاست جمهور در روزهای آتی است.

وی از تكمیل ۳۰ كیلومتر از پروژه ارومیه- نازلو- سرو تا پایان امسال خبر داد و گفت: مشكل معارض ملكی به طول سه كیلومتر در حدفاصل كیلومتر ۳۰ الی ۴۰ این محور با تامین ۱۳۰ میلیارد ریال رفع می شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از اختصاص ۸۰۰ میلیاردریال برای ساخت و ایمنی جاده های آذربایجان غربی خبر داد و گفت: ۲۶۰ كیلومتر راه امن و استاندارد در شبكه راههای آذربایجان غربی ساخته می شود.

امینی اضافه کرد: سال گذشته ۴۰۰ میلیارد ریال برای پروژه های حوزه راه هزینه شده و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اسناد خزانه برای مطالبات پیمانكاران پرداخت شده است.

وی با اشاره به گستردگی شبكه راههای استان گفت: در حال حاضر ۲۶۰ كیلومترآزادراه، بزرگراه، راه اصلی، فرعی و روستایی در محدوده راههای استان احداث می شود.

امینی از شروع دوباره طرح ساخت محور تمرچین- پیرانشهر- نقده- محمدیار خبر داد و گفت: با توجه به كوهستانی و سخت گذر بودن این محور باید طرح كلی از مرز تمرچین تا محمدیار به طول ۹۰ كیلومتر طراحی و اجرا شود.