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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۸:۵۶

طالبان ۹ کامیون‌ حامل زغال سنگ در شمال افغانستان را به آتش کشیدند

طالبان ۹ کامیون‌ حامل زغال سنگ در شمال افغانستان را به آتش کشیدند

مقامات محلی ولایت «سمنگان» در شمال افغانستان از حمله مخالفان مسلح به کامیون های حامل زغال سنگ در این ولایت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی بی سی»، «باقر مسعود»، فرمانده پلیس گفت که طالبان ۹ کامیون حامل زغال سنگ را در منطقه «دره صوف» به آتش کشیده‌اند.

به گفته وی، این کامیون‌ها مربوط به افراد غیرنظامی بودند.

فرمانده پلیس سمنگان می‌گوید که پس از رخ دادن این رویداد، پلیس فورا در محل حادثه حاضر شد.

به گفته وی، در نتیجه درگیری بین پلیس و طالبان، به مخالفان مسلح تلفات رسیده است.

اگرچه وی آمار تلفات را دقیق اعلام نکرد اما گفت که دست‌کم دو مخالف مسلح در این درگیری کشته و دو مخالف مسلح  دیگر نیز زخمی شده‌اند.

طالبان تاکنون واکنشی در مورد این رویداد از خود نشان نداده است.

 لازم به ذکر است که سمنگان در شمال افغانستان از ولایات نسبتا امن افغانستان است و ذخایر قابل توجه زغال سنگ دارد.

کد مطلب 3657606

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