شب های تئاتر لارستان ادامه دارد/ درخشش نماینده هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری لارستان فارس، صبح سومین روز از این جشنواره طبق روال روزهای گذشته به کارگاه تخصصی نمایش های کمیک اختصاص داشت.

در این کارگاه نادر شهسواری پیشکسوت نمایش های طنز و همچنین محمد شعله سعدی منتقد و مدرس تئاتر به بیان نکات آموزشی با محوریت نمایش های کمدی پرداختند و پس از آن هنرجویان به تمرین عملی و رفع اشکال مشغول شدند.

آغازگر برنامه های عصر روز سوم، نمایش «خواستگاری» کاری از شهرستان مهر نوشته آنتوان چخوف و به کارگردانی سید حسین رزم دیده بود.سپس نوبت به اجرای نمایش نماینده هرمزگان رسید.

«صفر درجه زیر صفر در گرما» اثر تحسین برانگیز فریبا آذر از شهرستان بستک بود که با بهره گیری از مضامین و عبارات بومی و تلفیق آن با نمایشنامه و بازیگری انرژیک بازیگران خود توانست نظر تماشاچیان و منتقدان را به خود جلب کند.

کامران آرایش نیز با دو نمایش خیابانی به نام های «فاجعه۲۰۱۶» و «قطعه هنرمندان» توانسته است مخاطبان خوبی را برای نمایش های خیابانی گرد هم آورد.

صبح روز چهارم، آخرین ایستگاه نمایشی جشنواره شب های تئاتر لارستان بود؛ «کپی خسیس برابر مولیر نیست» را گلناز صفوی از شهرستان لامرد به روی صحنه برد. این نمایشنامه را میلاد اکبرنژاد با الهام از نمایشنامه خسیس نوشته مولیر فرانسوی به رشته تحریر در آورده است.

آخرین اجرای جشنواره در فضایی متمایز به روی صحنه رفت؛ «خنجره ها» نمایشی آیینی از شهرستان گراش به کارگردانی محمد علی شامحمدی بود. پوررضائیان در این نمایشنامه روایتگر کشمکش های درونی و بیرونی تعزیه خوانی است که در نهایت دست به کاری غیر متعارف می زند.

با اتمام نمایش خنجره ها و نقد و برسی آثار روز چهارم، جشنواره شب های تئاتر لارستان منتظر اعلام برگزیدگان خود در آیین اختتامیه است.