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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۵۱

همزمان با نشست مبارزه با تروریسم در نیجریه؛

شورای امنیت درباره تشدید همکاری‌های بوکوحرام و داعش هشدار داد

شورای امنیت درباره تشدید همکاری‌های بوکوحرام و داعش هشدار داد

هشدار سازمان ملل درباره افزایش همکاری بین دو گروه تروریستی بوکوحرام و داعش در حالی اعلام شد که نیجریه خود را آماده برگزاری نشست مبارزه با تروریسم در قاره آفریقا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش نگرانی به واسطه تشدید همکاری ها بین گروه های تروریستی بوکوحرام و داعش خبر داد.

این شورا در بیانیه ای اعلام کرد که بوکوحرام ـ گروه تروریستی که مقر آن در نیجریه است و در سال ۲۰۱۵ میلادی با داعش بیعت کرد ـ به تهدید صلح و ثبات در آفریقای مرکزی و غربی ادامه می دهد.

از سوی دیگر یک مقام بلندپایه آمریکا که نامی از وی برده نشده از وجود گزارش هایی مبنی بر پیوستن اعضای بوکوحرام به داعش خبر داد.

هشدار شورای امنیت در حالی صادر می شود که «محمد البوهاری» رئیس جمهوری نیجریه امروز شنبه میزبان نشست مبارزه با بوکوحرام است.

وی در این نشست علاوه بر رهبران کشورهای آفریقایی بنین، کامرون، چاد و نیجر میزبان «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه، «فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه انگلستان و «آنتونی بلینکن» معاون وزارت امور خارجه آمریکا نیز خواهد بود.

این نشست در حالی برگزار می شود که آبوجا و پاریس به تازگی توافقنامه ای را برای افزایش هرچه بیشتر همکاری های نظامی از جمله تبادل اطلاعات به امضا رسانده اند.

در توضیح حضور اولاند در این نشست باید گفت که فرانسه به دلیل سابقه استعماری که در آفریقا دارد، همچنان برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود، حوادث جاری در کلونی های سابق را به دقت پیگیری می کند.

کد مطلب 3657682
مریم خرمایی

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