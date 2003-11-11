فردا در تاريخ

وقوع غزوه بدر :





در هفدهم رمضان المبارك ماه مبارك رمضان سال دوم هجرت، غزوه بدر به وقوع پيوست . به نوشته تاريخ نويسان اين غزوه نخستين مقابله سپاه اسلام با كفربود. در اين غزوه مشركان به لحاظ امكانات و مهمات جنگي بر مسلمانان برترى داشتند و نفرات و افراد آنها تقريبا سه برابر سپاه اسلام بود . ماجرا از اين قرار بود كه مومنان پس از هجرت متوجه شدند كه كارواني به سرپرستي ابوسفيان از شام مي‏آيد و در كنار چاه بدر اطراق خواهد كرد.اين گروه قصد مبارزه با گروه مهاجر را داشتند . در اين هنگام حضرت محمد (ص) تعداد 300 مرد را براي رويارويي با كاروان مشركان آماده ساخت. نبرد، با يك درگيرى آغاز شد كه در پى آن سه تن از سپاه قريش كشته شدند. سپس دو سپاه با يكديگر درآويختند و رسول خدا(ص) مسلمانان را با اين سخنان به جنگ ترغيب مى‏فرمود: به خدايى كه جان محمد در اختيار اوست، امروز هر كس با صبر و پايدارى با دشمن رويارو گشته و عقب نشينى نكند، خداوند او را وارد بهشت مى‏گرداند. در اين جنگ رسول الله(ص) شخصاً در نبرد شركت داشت. زماني كه كه آتش جنگ شعله‏ور شد ، رسول خدا(ص) كفى شن برگرفت و در برابر دشمن قرار گرفت و سپس فرمود: چهره‏هايتان زشت باد و آنها را به سمت آنان پرتاب كرد و به يارانش فرمان حمله داد . در اين نبرد سپاه قريش شكست سختي خوردند و بسيارى از مردان جنگي آنان كشته شدند و تعداد زيادى از اشراف و بزرگان آنها به اسارت در آمدند .

در پايان اين جنگ ، يكي از زيباترين ابعاد وچهره هاي انساني ، علم طلبي و آگاهي بخشي اسلام، توسط بنيانگذار آن، حضرت محمد (ص) برگزيده خداوند سبحان براي ابد در تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام ماندگار شد ، زيرا رسول خدا ، اعلام كرد هر اسيري كه بتواند به دو تن از مسلمانان خواند ن ونوشتن بياموزاند ، آزاد مي شود. اين آزاد انديشي و ارزش نهادن به دانش و اهل دانش فقط در دين مبين اسلام چنين تجلي شكوهمندي يافته است آن هم در عصر و در سرزميني كه جهل و تعصب و خونريزي حرف اول و آخر را مي زند وشمشير حاكم مطلق است . چنين است كه رهبر و بينانگذار اسلام در اولين جنگ روياروي با دشمنان ، چنين اصلي را پايه مي گذارد و تمدن عظيم اسلامي را بر اصول ايمان، آگاهي ، تدبر و خرد ورزي و پيشرفت بنيان مي نهد.

تمد ني كه جهانگير مي شود .



اصفهان پايتخت ايران :







در چنين روزي در سال 1020 ه ق شهر اصفهان بار ديگر پايتخت ايران شد. شاه عباس اول پس از آنكه مقر فرمانروايي خود را از قزوين جدا ساخت ، اين شهر را كه تا آن زمان از بزرگترين شهر هاي ايران وداراي آثار و عمارتهاي عظيم تاريخي بود ، به عنوان پايتخت خود برگزيد . شاه عباس اول همچنين در دوران حكومت خود دست به ساخت برخي آثار تاريخي در اين ديار زد كه از ميان آنها مي توان به مسجد سرخي ، ميدان امام ، مسجد امام ( سلطاني ) ، كاخ عالي قاپو ، كاخ چلستون ، تخت پولادين و مقبره بابا ركن الدين اشاره كرد .





قطع روا بط ايران و ايتاليا :

در چنين روزي در سال 1320 ه ش ايران روابط سياسي و فرهنگي خود را با ايتاليا قطع كرد .



اعتصاب كاركنان وزارت فرهنگ و هنر :

در چنين روزي در سال 1357 ، كاركنان وزارت فرهنگ و هنر دست به اعتصاب گسترده اي زدند . ارتشبد ازهاري پس از قرار گرفتن در مسند قدرت و تشكيل دولت نظامي ، دست به اقدامات محد ود كننده گوناگوني در حوزه سياسي زد كه از ميان آنها مي توان به توقيف مطبوعات اشاره كرد . اين عمل وي مورد اعتراض گسترده صاحبان قلم و هنر قرار گرفت .





تولد نيما يوشيج :





درچنين روزي در سال 1276هجري شمسي علي اسفندياري متخلص به نيما يوشيج پدرشعرنو و ازشخصيت‎‎هاي درخشان ادبي اين مرزوبوم درمازندران متولد شد. پدرش ابراهيم نوري اعظام السلطنه از بزرگان دهكده يوش ازروستاهاي مازندران بود. بگفته خود نيما ، وي در مدرسه ، نوجواني گوشه گير بود وگاه نيز به همراه يكي از دوستان خود از مدرسه مي گريخت . وي پس از مدتي با تشويق يكي از معلمان خود به شعر گفتن مشغول شد . نيما در مدرسه سن لويي تهران ، زبان فرانسه را به خوبي آموخت و با تشويق استاد نظام وفا شعر را بطور جدي پي گرفت . پدر شعر نو ايران در سال 1300 منظومه قصه رنگ پريده را سرود و آن را در روزنامه ميرزاده عشقي به چاپ رساند . پس از چاپ اين شعر داد مخالفت بسياري از شاعران سنتي همچون مهدي حميدي و ملك الشعراي بهار بر آمد . مخالفان شعر نو ، گاه ضمن رد كامل آثار او ، آثار شعري او را در مطبوعات خود به سخره مي گرفتند . نيما نوعي شعر را در ادبيات فارسي پايه گذاري كرد كه تقريبا برگرفته از شعرهاي وزن شكسته و آثار ترجمه ادبي اروپايي بود . بنابرعقيده نظريه پردازان ادبي ، شعر فارسي در دوره تطور خود چند گونه اصلي را طي كرده است . در ابتدا شاعران معتقد بودند كه شعر بايد موزون ، مقفي و مخيل باشد . نيما در نظريه ادبي خود عنصر وزن رابه شيوه مرسوم و سنتي آن به چالش خواند و وزن و موسيقي سيالي را در شعروارد كرد كه امروزه به سبك نيمايي مشهور است . وي اما دو عنصر ديگر شعري چون مخيل و مقفا بودن را همچنان حفظ كرد . در دوره هاي بعدي تطور شعر فارسي ، شاعران نو پردازي چون احمد شاملو با خلق آثار خود با عنوان شعر سپيد حتي به مقفا بودن نيز پشت پا زدند و عنصر وزن را به كلي از آثار خود زدودند .

نيما پس از مدتي به تدريس در مدرسه هاي مختلف از جمله مدرسه عالي صنعتي تهران و همكاري با روزنامه هاي چون: مجله موسيقي و مجله كوير پرداخت. از معروف ترين شعرهاي نيما مي توان به شعرهاي افسانه ، آي آدمها، ناقوس ، مرغ آمين اشاره كرد. وي بر اثر ابتلا بمرض ذات الريه در گذشت . مهمترين اثر او افسانه نيما نام دارد. البته نيما يوشيج سال هايي د رقالب هاي سنتي نيز طبع آزمايي كرد اما دراين عرصه موفقيتي كسب نكرد و اشعار متوسطي در نظام شعر عروضي از وي برجاي مانده است . به هر حال نيما با اين ابداع، كه ريشه در غرب دارد وبه ويژه نيما متاثر از شاعران فرانسوي است ، توانست گنجينه هاي گرا نقدري را از صد ف زبان فارسي آزاد كند و بخش ديگري از توانمندي اين زبان را عيان سازد.



اشغال پرتغال :









درچنين روزي در سال1807ميلادي كشور پرتغال به اشغال كامل نيروهاي نظامي ناپلئون بناپارت در آمد . اعضاي خاندان سلطنتي اين كشور بر اثر اين حمله به كشور برزيل گريختند. مورخان دليل اصلي حمله ناپلئون بناپارت به اين كشور را ادامه روابط تجاري دولتمردان پرتغال با انگلستان مي دانند .





استقلال مالت :

درچنين روزي در سال1964ميلادي كشور مالت به استقلال رسيد. مالت متشكل از سه جزيره مهم آتشفشاني مالت ، گوزو و كومينو است . اين كشور در درياي مديترانه بين ايتاليا و ليبي واقع شده و مدار 36 در جه عرض شمالي و نصف النهار 14 در جه و 12 دقيقه طول شرقي از آن مي گذرد . نژاد مردم اين كشور سفيد و غالب آنان پيرو اديان اسلام و مسيحيت اند و به زبان مالتي و انگليسي تكلم مي كنند . نوع حكومت اين كشور جمهوري است . مالت در سال 1964 ميلادي از انگلستان مستقل شد . اين كشور در اول دسامبر سال 1964 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد و در عين حال از اعضاي كشور هاي مشترك المنافع انگلستان به شمار مي رود . مالت ازسال1947ميلادي ستاد فرماندهي نيروهاي اروپايي پيمان ناتو شد.





تولد آگوست را د ين مجسمه ساز :

آگوست رادين مجسمه ساز بر جسته فرانسوي در چنين روزي در سال 1840 ميلادي به دنيا آمد . آثار معروف او بوسه و متفكر نام دارند .





دريافت جايزه نوبل شيمي :





در چنين روزي در سال 1915 ميلادي تئودرو دبليو ريچاردز از دانشگاه هاروارد آمريكا جايزه نوبل شيمي را از آن خود كرد .





استقلال اتريش :

اتريش در چنين روزي در سال 1918 ميلادي استقلال خود را تنها يك روز پس از پايان جنگ جهاني اول اعلام كرد . اتريش كشوري است كوهستاني در مركز اروپا. مردم آن از نژاد ژرمن بوده و به زبان آلماني گفتگو مي كنند . نود در صد مردم اين كشور پيرو مذهب مسيحيت كاتوليك بوده و شش در صد از آنان پروتستان هستند . اتريش در 14 دسامبر سال 1955 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .





آغاز حكومت استالين :

در چنين روزي در سال 1927 ميلادي جوزف جوگاشويلي استالين به عنوان نخستين حاكم بلا منازع اتحاد جماهير شوروي سابقه معرفي شد . او از نخستين سياستمداران حزب كمونيست بود كه به اتفاق مولو تف روزنامه پرا ودا را تاسيس كرد . وي پس از مرگ لنين كليه مخالفين خود را از ميان برداشت و با ديكتاتوري كم نظيري در مقام رهبري حزب كمونيست باقي ماند . همزمان با آغاز حكومت او لئون تروتسكي از رهبران انقلاب كمونيستي به اتهام خيانت تبعيد شد و در تبعيد ترور شد . دوره حكومت استالين مخوفترين دوران تسلط كمونيست ها در شوروي است . در اين د وره پليس مخفي شوروي يكه تاز بود و هزاران نفر را به دستور استالين سر به نيست كرد و ده ها هزار تن ديگر را به سيبري تبعيد كرد كه هزاران تن از آن ها در سرماي كشنده سيبري در ارد و گاه هاي كار اجباري از بين رفتند .





جنگ دريايي گوادال :

در چنين روزي در سال 1942 ميلادي و در اثناي جنگ جهاني دوم ، جنگ دريايي گوادال كانال بين نيروهاي ژاپن و آمريكا در گرفت . در اين جنگ آمريكا به پيروزي گسترده اي دست يافت .





جنگ دريايي تريپتيز :

در چنين روزي در سال 1944 ميلادي و در اثناي جنگ جهاني دوم ، جنگ دريايي آلمان با نام تريپتيز ساحل نروژ را فراگرفت .





اعلام حكم اعدام از سوي دادگاه جنايات جنگي :

در چنين روزي در سال 1948 ميلادي دادگاه جنايات جنگي ، هيد كي توجو نخست وزير وقت ژاپن و شش تن ديگر از فرماندهان ژاپني در جنگ جهاني دوم را به مرگ محكوم كرد .





پرتاب شاتل فضايي :





در چنين روزي در سال 1984 ميلادي شاتل فضايي ديل گاردنر و جو آلن ماهواره پالپا بي 2 را براي نخستين بار در طول تاريخ نجات داد .





جلوس امپراطور ژاپن :

در چنين روزي در سال 1990 ميلادي آكي هيتو امپراطور ژاپن رسما بر تخت نشست .





اجراي تضمينات جديد عليه عراق :





در چنين روزي در سال 1997 ميلادي ، شوراي امنيت سازمان ملل متحد به منظور تحت فشار قرار دادن اين كشور در جهت همكاري با بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد تصميمات جديدي را عليه عراق به مرحله اجرا گذاشت .



نشست سران كشور هاي اسلامي :





در چنين روزي در سال 2000 ميلادي سران كشور هاي اسلامي در دوحه گردهم آمدند تا در كنفرانس سران كشور هاي اسلامي در خصوص مسايل جهان اسلام و بويژه مساله فلسطين تصميم گيري نمايند . در اين از سوي رييس جمهور خاتمي شركت و سخنراني كرد واين دومين باري بود كه آقاي خاتمي به عنوان رييس جمهور اسلامي ايران در جمع سران كنفرانس اسلامي سخنراني كرد . در بار نخست وي ميزبان بود زيرا كنفرانس سران اسلامي در سال 1376 در تهران برگزارشد كه اولين سال زمامداري وي در دوره اول رياست جمهوري بود. خاتمي قبل از ماه مبارك رمضان جاري در اندونزي نيز در جمع سران كنفرانس اسلامي حضور داشت و سومين سخنراني خود را ايراد كرد.

شمال كابل در دست ائتلاف شمال :





در چنين روزي در سال 2001 ميلادي ائتلاف شمال در افغانستان ، كابل را از تصرف گروههاي طرفدار طالبان خارج كرد . همچنين در چنين روزي اعلام شد كه ائتلاف شمال بسياري از مناطق شمالي افغا نستان را در كنترل خود گرفته است .



گشايش كنفرانس تسليحات بين الملل :

در چنين روزي در سال 1921 ميلادي كنفرانس بين المللي تحديد تسليحات بين المللي در واشنگتن آغاز به كار كرد . هدف اين كنفرانس كه پس از جنگ جهاني نخست برگزار شد كنترل تسليحات و همچنين جلوگيري از وقوع جنگ خانمان سوز ديگري بود .



پيروزي حزب هيتلر :

