به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و هشتادمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران دوشنبه ۲۷ اردیبهشت به نمایش فیلم «شمال از شمال غربی» به کارگرانی آلفرد هیچکاک اختصاص دارد.
در این برنامه که با موضوع «ترس در امنیت» برگزار میشود، شادمهر راستین به نقد و بررسی این فیلم میپردازد.
«شمال از شمال غربی» فیلمی آمریکایی محصول ۱۹۵۹ است که در گونه دلهرهآور توسط آلفرد هیچکاک کارگردانی شد. ارنست لمن، نوشتن فیلمنامه این اثر را عهدهدار بود و بازیگرانی چون کری گرانت، اوا ماری و جیمز میسون در آن نقشآفرینی کردند.
چهلوششمین فیلم هیچکاک، عنوان نامزدی ۳ جایزه در سیودومین مراسم اسکار از جمله نامزدی جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اصلی برای ارنست لمن را در پی داشت. موسیقی این فیلم همانند بسیاری از آثار دیگر هیچکاک، برعهده برنارد هرمن بود.
داستان فیلم، حکایت تودرتو و پرتعلیق از مردی است که ناخودآگاه خود را درگیر ماجرایی جاسوسی و اتهاماتی که به وی وارد آمده میبیند و زنی که در این میان قصد کمک به او را دارد...
فیلم «شمال از شمال غربی» از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه دوشنبه ۲۷ اردیبهشت در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش در میآید.
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