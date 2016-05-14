موشک فالکون ۹، کهشکان راه شیری و مریخ در یک قاب

به گزارش خبرگزاری مهر، موشک فالکون ۹ که این روزها یکی از سورژه های خبری در حوزه هوا و فضا شده این بار سر از تصویر روز ناسا در آورد.

در تصویر گرفته شده می توان لحظه پرتاب این موشک خبر ساز را در نیمه شب و بر فراز جزیره «Merritt» مشاهده کرد که لحظه ای بعد از پرتاب شدن، قوسی را در آسمان تشکیل داده است. مسیر این موشک به گونه ای است که گویی در حال رفتن به مرکز کهکشان راه شیری است.

در قسمت بالا و سمت راست تصویر نقطه ای فروزان به رنگ نارنجی در میان آسمانی پر ستاره قابل رویت می شود که سیاره مریخ است. موشک فالکون۹ چند روز پیش پس از پرتاب توانست بر روی سکویی در اقیانوس آتلانتیک بطور خودکار و سالم فرود آید.