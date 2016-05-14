  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۲۵

عکس روز ناسا؛

موشک فالکون ۹، کهشکان راه شیری و مریخ در یک قاب

موشک فالکون ۹، کهشکان راه شیری و مریخ در یک قاب

ناسا در تصویر روز خود قرار گرفتن موشک فالکن ۹، کهشکان راه شیری و مریخ را در مسیر یکدیگر به تصویر کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، موشک فالکون ۹ که این روزها یکی از سورژه های خبری در حوزه هوا و فضا شده این بار سر از تصویر روز ناسا در آورد.

در تصویر گرفته شده می توان لحظه پرتاب این موشک خبر ساز را در نیمه شب و بر فراز جزیره «Merritt» مشاهده کرد که لحظه ای بعد از پرتاب شدن، قوسی را در آسمان تشکیل داده است. مسیر این موشک به گونه ای است که گویی در حال رفتن به مرکز کهکشان راه شیری است.

در قسمت بالا و سمت راست تصویر نقطه ای فروزان به رنگ نارنجی در میان آسمانی پر ستاره قابل رویت می شود که سیاره مریخ است. موشک فالکون۹ چند روز پیش پس از پرتاب توانست بر روی سکویی در اقیانوس آتلانتیک بطور خودکار و سالم فرود آید.

کد مطلب 3657721
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها