فاجعه منا در مسابقات بین المللی قرآن پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نماد خانه خدا و تصاویر فاجعه منا به یاد جانباختگان این فاجعه وپیگیری ویادآوری آن در نمایشگاه بزرگ قرآن سی وسو مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم رونمایی شد

همزمان با برگزاری سی وسومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در مصلی تهران؛ نمایشگاه بزرگ قرآن با محوریت شهدای منا ومطالبه پیگیری این فاجعه دردناک پر پا شده است.

حال و هوای این روزهای سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم و حاشیه های این دوره از مسابقات به صورت پررنگ این روزها خودنمایی می کند. در کنار اهمیت بالای مسابقات بین المللی قرآن امسال موضوع فاجعه منا و ضرورت پیگیری مستمر این فاجعه انسانی یکی از حاشیه های مهم مسابقات قرآن کریم در مصلی تهران است.

امسال علاوه بر نام گذاری اولین روز مسابقات به نام « یک امت در سوگ یک فاجعه»، در نمایشگاه جانبی در ضلع غربی مصلی تهران هم به صورت ویژه به این موضوع پرداخته شده است. این در حالی است که بنابراظهارات مدیران و د ست اندرکاران مسابقات بین المللی قرآن کریم این موضوع و انتخاب نام با محوریت فاجعه منا به دلیل این است که جامعه قرآنی کشور داغدارچند تن از قاریان جوان و بین المللی ایران است که در حادثه منا شهید شده اند.

نماد خانه خدا و تصاویری از فاجعه منا

شاید بتوان اولین و مهمترین بخش نمایشگاه جانبی سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن را نماد کعبه ای دانست که به زیبایی در ورودی نمایشگاه نظر هر مخاطبی را به خود جلب می کند. در نمایشگاه به ابتکار دست اندرکاران، هنرمندان و قرآن دوستان نماد کعبه در کنار نمایشگر های بزرگی قرار گرفته است که در نگاه اول هر مخاطبی را به یاد فاجعه غمبار و درد ناک منا می اندازد.

فاجعه ای که امسال حال و هوای مسابقات بین المللی قرآن را تحت تاثیر خود قرار داده است و جامعه قرآنی کشور هم همصدا با آحاد مردم خواستار مطالبه جدی و پیگیری وضعیت جانباختتگان منا هستند.

اما در شرایطی به ایام حج امسال نزدیک می شویم که هنوز کام ملت از اتفاقات حج سال قبل و فاجعه عید قربان در منا بدلیل سوء مدیریت وبی لیاقتی آل سعود تلخ است .

تصاویری از قاریان شهید زینت بخش نمایشگاه

این در حالی است که علاوه بر نصب نمایشگرهای بزرگ که تصاویر، فیلم ها و نما آهنک هایی را با موضوع فاجعه منا برای بازدید کنندگان پخش می کنند، تصاویرگوناگونی از دو قاری ایرانی شهید در این فاجعه هم در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

منتظر پیگیری حقوقی این فاجعه هستیم

علی معماریان که کارمند و صاحب دو فرزند است و به همراه خانواده برای حضور در مسابقات و بازدید از نمایشگاه عازم مصلی تهران شده است، درباره فاجعه منا به خبرنگار ستاد خبری مسابقات بین المللی قرآن می گوید: «همه منتظر هستبم که دستگاه های مسئول با وجود راهکارهای گوناگون حقوقی و سیاسی و روشهای متنوع برای به فرجام رساندن این پرونده، پاسخی مناسب به افکار عمومی و بویژه خانوادههای جانباختگان منا داشته باشند.»

بنابر اظهارات این کارمند، کوتاهی دولت عربستان در برابر اتباع دیگر کشورها که به عنوان میهمان در این کشور حضور داشتند از طریق نقض تعهدات بین المللی حقوق بشر و درباره زائران ایرانی قابل طرح و پیگیری حقوقی است.

تمامی راهکارهای پیگیری را به کار گیرید

اما ار قضا از آنجا که اقشار گوناگون جامعه از طیف ها و مشاغل متنوع به همراه خانواده در نمایشگاه و مسابقات حضور پیدا می کنند، در حاشیه بازدید از نمایشگاه جانبی سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن با یکی از کارشناسان حقوقی کشور هم صحبت می شویم که به همراه خانواده برای حضور در مسابقات در مصلی تهران حضور پیدا کرده است.

محمد تهرانی فرد، کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه درباره پرداختن نمایشگاه قرآن به موضوع فاجعه منابه خبرنگار ستاد خبری مسابقات بین الملللی قرآن می گوید: « در حال حاضر در جامعه و در بین افکار عمومی و به ویژه خانواده ها مطالبه جدی برای پیگیری حقوقی و بین المللی ایجاد شده است که پرداختن به این موضوع در حاشیه نمایشگاه ها و مسابقات مهمی همچون قرآن کریم می تواند از جهات گوناگون به افزایش این مطالبه مردمی کمک کند.

به باور تهرانی فرد برای پیگیری حقوقی فاجعه منا یک بسیج همگانی برای جمع آوری مستندات لازم است، جمع آوری مستندات از راهکارهایی است که باید از سوی دستگاه دیپلماسی دنبال شود. از آنجا که عربستان در تلاش است این واقعه را تنها یک حادثه جلوه دهد نیاز است دستگاه دیپلماسی که پیگیری این ماجرا را عهده دار شده برای جمع آوری مستندات علیه این ادعای سعودیها با همکاری سازمان حج و زیارت وارد عمل شود.

بنابر اظهارات این کارشناس حقوقی، مردم می توانند با حضور در مسابقات بین المللی قرآن علاوه بر حضور در یک محیط معنوی و قرآنی ضمن آشنایی با زندگی نامه و سوابق ارزشمند قاریان ایرانی شهیدی که در فاجعه منا جان خود را از دست دادند، با ارائه پیشنهاد و راهکار عملی، زمینه مطالبه و پیگیری حقوق جانبختگان فاجعه منا را فراهم کنند.