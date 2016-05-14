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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

کنسرت تنبورنوازی حیدر کاکی در رودکی/ «پری زاد» را بشنوید

کنسرت تنبورنوازی حیدر کاکی در رودکی/ «پری زاد» را بشنوید

کنسرت تنبورنوازی به سرپرستی حیدر کاکی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی کردستان دوشنبه ۲۷ اردیبهشت در تالار رودکی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر کاکی هنرمند پیشکسوت موسیقی کردستان دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه تازه ترین کنسرت تنبورنوازی خود را در تالار وحدت تهران برگزار می کند.

این کنسرت به صورت بداهه نوازی و بر اساس موسیقی تنبور و مقام‌های کهن آن در دو بخش اجرا می شود. در این برنامه که همایون کاکی با نوازندگی تنبک و کوزه پدرش را همراهی می کند، قطعاتی نظیر پری زاد، مقام شاخوشینی، پریشان، نوای کهن، وهار، نوای تنبور، یاد یار، آواز عشق و وصل یار اجرا خواهد شد.

در بخش دوم هم بر اساس بداهه نوازی در مقام‌های تنبور و اجرای قطعات ریتمیک با بهره مندی اشتراکات با دیگر موسیقی های ایرانی اجرا خواهد شد.

کنسرت تنبورنوازی به سرپرستی حیدر کاکی ساعت ۲۰:۳۰ روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت در تالار رودکی میزبان مخاطبان خواهد بود.

کد مطلب 3657744
علیرضا سعیدی

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