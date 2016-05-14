دستگیری قاتل فراری محیط بانان استان فارس در شهرستان پاوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه خبری پليس، سرهنگ عليرضا مرزبانی اظهار داشت: مأمورين پليس اطلاعات و ستاد انتظامی شهرستان پاوه در حين گشت زنی هدفمند، در محل ورودی شهر به فردی ناشناس که با لباس محلی منطقه فارس و يك كوله پشتی در حال پرسه زنی بود مشكوك شدند.

وی افزود: پس از بررسی و درخواست مدارك شناسايی از مظنون، وی اعلام کرده است که هيچگونه مدرك هويتی به همراه ندارد، لذا اين فرد جهت بررسی بيشتر به مقر پليس منتقل شد.

اين مقام انتظامی تصريح کرد: پس از انجام تحقيقات فنی توسط مأمورين مشخص شد كه متهم در سال ۹۴ زمانی كه با دوستان خود به قصد تفريح عازم كوه هاي روستای آشوب فارس شده بود، در بازگشت با تعدادی از محيط بانان درگير و با اسلحه پران شكاری غيرمجاز دو نفر از آنان را به قتل رسانده است.

سرهنگ مرزبانی ادامه داد: همدست متهم سه ماه پيش دستگير و متهم موصوف نيز متواري شده بود.

وی با اشاره به ارجاع اين پرونده به مراجع قضايی گفت: گشت های انتظامی هدفمند در راستای تأمين نظم و امنيت حوزه استحفاظي استمرار دارد.