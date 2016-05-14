  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

جانشين فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خبر داد:

دستگیری قاتل فراری محیط بانان استان فارس در شهرستان پاوه

دستگیری قاتل فراری محیط بانان استان فارس در شهرستان پاوه

کرمانشاه- جانشين فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: قاتل دو تن از محيط بانان استان فارس که از سه ماه قبل متواری شده بود در شهرستان پاوه دستگير شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه خبری پليس، سرهنگ عليرضا مرزبانی اظهار داشت: مأمورين پليس اطلاعات و ستاد انتظامی شهرستان پاوه در حين گشت زنی هدفمند، در محل ورودی شهر به فردی ناشناس که با لباس محلی منطقه فارس و يك كوله پشتی در حال پرسه زنی بود مشكوك شدند.

وی افزود: پس از بررسی و درخواست مدارك شناسايی از مظنون، وی اعلام کرده است که هيچگونه مدرك هويتی به همراه ندارد، لذا اين فرد جهت بررسی بيشتر به مقر پليس منتقل شد.

اين مقام انتظامی تصريح کرد: پس از انجام تحقيقات فنی توسط مأمورين مشخص شد كه متهم در سال ۹۴ زمانی كه با دوستان خود به قصد تفريح عازم كوه هاي روستای آشوب فارس شده بود، در بازگشت با تعدادی از محيط بانان درگير و با اسلحه پران شكاری غيرمجاز دو نفر از آنان را به قتل رسانده است.

سرهنگ مرزبانی ادامه داد: همدست متهم سه ماه پيش دستگير و متهم موصوف نيز متواري شده بود.

وی با اشاره به ارجاع اين پرونده به مراجع قضايی گفت: گشت های انتظامی هدفمند در راستای تأمين نظم و امنيت حوزه استحفاظي استمرار دارد.

کد مطلب 3657770

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه