به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي راديو تهران اعلام كرد در نشست معاون هنري وزير ارشاد، مدير كل هنرهاي نمايشي و جمعي از صاحبنظران حوزه رسانه و هنر در روز خبرنگار، طيبه محمدعلي از برنامه "تئاتر 85" و محمد اسماعيل پور از برنامه "سايه روشن" به عنوان برنامه سازان برگزيده در حوزه اطلاع رساني هنر تئاتر از بين 10 شبكه راديويي برگزيده و معرفي شدند.

"سايه روشن" به سردبيري اسماعيل‌پور برنامه‌اي با رويكرد نقد هنري است كه به مرور اوضاع و احوال هنر تئاتر مي‌پردازد و موانع آن را زير ذره‌بين نقد قرار مي‌دهد. "تئاتر 85" هم به سردبيري محمدعلي با حضور كارشناسان زبده روند كيفي هنر تئاتر را در سال 85 بررسي مي‌كند.