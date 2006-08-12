۲۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۴۷

راديو تهران در حوزه اطلاع‌رساني تئاتر اول شد

برنامه‌هاي "تئاتر 85" و "سايه روشن" از شبكه راديويي تهران به عنوان برترين برنامه‌هاي اطلاع‌رساني در حوزه هنر تئاتر در بين برنامه‌هاي راديويي معرفي شدند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي راديو تهران اعلام كرد در نشست معاون هنري وزير ارشاد، مدير كل هنرهاي نمايشي و جمعي از صاحبنظران حوزه رسانه و هنر در روز خبرنگار، طيبه محمدعلي از برنامه "تئاتر 85" و محمد اسماعيل پور از برنامه "سايه روشن" به عنوان برنامه سازان برگزيده در حوزه اطلاع رساني هنر تئاتر از بين 10 شبكه راديويي برگزيده و معرفي شدند.

"سايه روشن" به سردبيري اسماعيل‌پور برنامه‌اي با رويكرد نقد هنري است كه به مرور اوضاع و احوال هنر تئاتر مي‌پردازد و موانع آن را زير ذره‌بين نقد قرار مي‌دهد. "تئاتر 85" هم به سردبيري محمدعلي با حضور كارشناسان زبده روند كيفي هنر تئاتر را در سال 85 بررسي مي‌كند.

