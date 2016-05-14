به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی که برای افتتاح نشست منطقه ای ترویج همکاری سازمان های مردم نهاد حوزه خانواده به استان مرکزی سفر کرده، پیش از ظهر شنبه در نشست با آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، اظهار داشت: هم اینک در کشور بیش از سه میلیون زن سرپرست خانوار وجود دارد که حل مشکلات این قشر از جامعه به یکی از اصلی ترین مسائل دولت تبدیل شده است.

وی افزود: اشتغال باید به سمت تعاونی ها و بخش خصوصی هدایت شود و در این مسیر با بهره گیری از توانمندی های زنان، به ویژه زنان سرپرست خانوار، زمینه اشتغال پایدار و درآمدزایی برای آنها فراهم شود.

مولاوردی گفت: از سوی دیگر مسائلی همچون پرداخت یارانه و تراکم بالای نیروی انسانی شاغل در بخش های مختلف وزارتخانه ها بخش عمده ای از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده و توان دولت را برای حل مسائل گرفته است.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده تصریح کرد: با وارد آمدن این هزینه ها توان سرمایه گذاری، اقدامات عمرانی و توسعه ای و برنامه ریزی های بلندمدت از دولت سلب شده و حل مسائل پیش رو را با مشکل مواجه کرده است.

مولاوردی ضمن اشاره به اینکه سال گذشته ۴۱۰هزار میلیارد ریال یارانه از سوی دولت پراخت شده است، بیان داشت: اگرچه یارانه ها بخشی از مشکلات دهک های پایین جامعه را برطرف می کند اما پرداخت یارانه به دهک های بالای درآمدی هزینه بسیاری را بر دولت تحمیل کرده و در زندگی این اقشار نیز بی تاثیر است.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده با اشاره به تدوین طرح اشتغال پایدار برای زنان تحصیل کرده و سرپرست خانوار گفت: این دو طرح در شورای عالی اشتغال، در حال ارزیابی برای تصویب است و علاوه بر آن، در حال حاضر طرح های متعددی برای گروه های مختلف زنان تدوین شده و در دست بررسی است.

مولاوردی افزود: تهیه و تدوین برنامه و سند جامعه توانمندسازی زنان، مراحل نهایی خود را سپری می کند و امید است با تصویب در مجلس شورای اسلامی به زودی اجرایی شود.

ضرورت توجه به سلامت نهاد خانواده و اجتماع

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز در این دیدار گفت: نقش خانواده و زنان در جامعه باید پر رنگ دیده شود و توجه ویژه ای به سلامت خانواده و اجتماع معطوف شود.

وی افزود: در حال حاضر آمار مربوط به ازدواج و طلاق آمار مطلوبی نیست و باید تلاش کنیم با تدوین برنامه در مسیر افزایش آمار ازدواج و کاهش آمار طلاق، از بروز آسیب های اجتماعی جلوگیری کرده و سلامت و امنیت اجتماعی را ارتقا ببخشیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: دولت به عنوان دستگاه اجرایی باید بر برقراری عدالت در پرداخت ها نظارت داشته باشد چرا که برخی پرداخت ها در دستگاه ها و صنایع بر هیچ اصول و قاعده ای استوار نیست و موجب بروز بی عدالتی شده است.

دری نجف آبادی تصریح کرد: در دین مبین اسلام بر جایگاه والای نهاد خانواده بسیار تاکید شده و می طلبد در این راستا برنامه های جامعی برای ارتقای فرهنگ و انسجام در خانواده ها پیاده سازی شود چرا که نهاد خانواده به طور مستقیم در جامعه تاثیرگذار است.