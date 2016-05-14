مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، در حالی مرحله اول این رقابتها هفته گذشته برگزار و مهدیزاده ، احمدی ، حسن بیگی ، پورشیب و گنج زاده با کسب عنوان نخست اوزان مختلف به صورت مستقیم جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند ، سایر مدعیان فردا یکشنبه برای کسب جواز حضور در اردو در مرحله دوم مسابقات انتخابی به مصاف هم می روند.

بر همین اساس در اين مرحله نفرات دوم و سوم رقابت انتخابي مرحله اول به علاوه ۵ نفر دعوت شده از سوي كادر فني به رقابت با هم مي پردازند تا در نهايت در هر وزن يك نفر وارد نخستين مرحله اردوي آماده سازی تيم ملي شود.

مصطفی روستا، مجتبی شکوهی، محمد شهریاری و میعاد یاری در وزن ۶۰- کیلوگرم ، رضا عنایتی، سید امیر موسوی پورو علیرضا شیرصفت در وزن ۶۷-كيلوگرم، علي اصغر آسيابري، بهمن عسگري ، مهدي مهدي خاني ، میلاد غیبی، هادی صفیه و مهرداد پورشیب در وزن ۷۵-كيلوگرم، علی فداکار، یونس نوروزی ، رضا بهرام پور و مهدی خدابخشی در وزن ۸۴-كيلوگرم، ايمان سنچولي، هادي عرب ،سجاد فرخي در وزن ۸۴+كيلوگرم نفراتی هستند که فردا یکشنبه برای حضوردر اردوی تیم ملی به مصاف هم می روند.

رقابتهای کاراته قهرمانی جهان آبان ماه در اتریش برگزار می شود.