بهزاد فراهانی رئیس انجمن بازیگران خانه تئاتر درباره جوایز در نظر گرفته شده برای برگزیدگان سیزدهمین جشن «شب بازیگر» به خبرنگار مهر گفت: در ۱۵ سالی که در خانه تئاتر کار میکنیم، ۱۳ بار جشن بازیگر را برگزار کردهایم. در سالهای اخیر به دلیل شرایط تلخ ناسازگار اقتصاد دولتی و بودجه ناچیز ۲۰۰ میلیونی که دولت برای خانه تئاتر در نظر گرفته و در ۲ سال اخیر هر سال ۸۰ میلیون آن را پرداخت نکرده است، شرایط ناهنجاری داریم. ۱۴ گروه هستیم که در گرامیداشت هفته تئاتر هر شب یک جشنی را برگزار میکنند که انجمن بازیگران به دلیل وفور اعضا که فراتر از یک هزار نفر است، جشنی وسیعتر و گستردهتر دارد به همین دلیل سعی کردیم باری روی دوش بودجه اندک خانه تئاتر نباشیم.
وی ادامه داد: کوشش کردیم هر سال به شیوهای و با کمک دیگران این جشن را برگزار کنیم. سال گذشته بخشی را با مسئولیت فرهاد تجویدی برای جذب حامی خصوصی در انجمن بازیگران در نظر گرفتیم که سال گذشته و امسال در این زمینه اتفاقات خوبی افتاد. امسال وقتی برای برگزاری جشن سراغ گرفتن بودجه از خانه تئاتر رفتیم، دیدیم که خانه تئاتر پولی ندارد و ایرج راد با اقتصاد مقاومتی از پس این قضیه برمیآید. کل بودجهای که خانه تئاتر برای برگزاری ۱۴ جشن کنار گذاشته بود، مبلغ ۲۵ میلیون تومان بود که با این مبلغ اتفاقی نمیافتاد.
فراهانی یادآور شد: طی صحبتهایی که امسال با آقای مرادی و دخترخوانده او داشتیم، اعلام کرد که کلیه هزینههای چاپ و برگزاری مراسم را عهدهدار میشود. ضمن اینکه اعلام کرد به برگزیدگان جشن انجمن بازیگران و داورانی که طی یک سال آثار تئاتری را مورد ارزیابی قرار دادهاند، همچنین دوستانی که برای جشن بازیگر تدارک میبینند نیز هدیهای آبرومند در نظر میگیرد. دوستان انجمنهای دیگر هم از ما خواستند که برای جذب حمایت از این حامی خصوصی به آنها کمک کنیم. ما به دوستان انجمنهای دیگر گفتیم که خودشان به صورت مستقیم وارد مذاکره شوند و گویا تصمیم بر این شد که به برگزیدگان انجمنهای دیگر خانه تئاتر هم این هدیه آبرومند تعلق بگیرد. ما از این بابت خوشحالتر شدیم چون به وحدت ما کمک میکرد.
رئیس انجمن بازیگران خانه تئاتر توضیح داد: بعد از آن قرار شد به ۱۰۰ نفر از اعضای خانه تئاتر که صاحب خانه نیستند و حق عضویتشان را میپردازند و به نوعی دلبسته صنف خود هستند، کمک شود. در نهایت روی هم رفته این ۱۰۰ نفر عبارت شدند از داوران، سرگروههای ما، برگزیدگان و هنرمندانی که مورد قدردانی قرار گرفتند. وقتی حرکت آغاز شد دخترخوانده آقای مرادی هم نیرویی را به تعداد ۱۵۰ نفر از هنرمندانی که خانه نداشتند، در نظر گرفتند. در این بین ما هم تعداد ۵۰ را نفر را اضافه کردیم و در نهایت ۲ گروه ۱۵۰ نفری درنظر گرفته شد. بعد از این پروسه متوجه شدیم که هدیه مدنظر قطعه زمینی ۲۵۰ مترمربعی از زمینهایی هکتاری در منطقه شرق تهران، در جاده فیروزکوه است.
وی با بیان اینکه در ۱۵ سال گذشته ما متهم بودیم که کاری در خانه تئاتر نمیکنیم ولی حالا متهم میشویم که کاری میکنیم، اظهار کرد: این زمینها را از نزدیک رویت کردم و تحقیقات فراوانی در خصوص این زمینها انجام دادم. همچنین نزد دکتر مرادی رفتم و خواستم که اسناد این زمینها را به من نشان دهد. زمینهای مدنظر، زمینهای موجهی هستند که البته افزونتر از چیزی هستند که به ما هدیه میشوند.
فراهانی تصریح کرد: اینکه گفته می شود من و آقای ایرج راد برای خودمان و فرزندانمان زمین گرفتهایم، اینگونه نیست. ما تمام نیرویمان را گذاشتهایم که برای تمام اعضای خانه تئاتر زمین بگیریم. من تمام نیروی خود را برای امور صنفی میگذارم.
وی درباره نحوه تحویل گرفتن این زمینها توسط ۳۰۰ هنرمند در نظر گرفته شده، توضیح داد: به دلیل اینکه زمینها هکتاری هستند، تا زمانی که اسناد تفکیک نشوند، سندی ارائه نمیشود بلکه در محضر پول سند گرفته و وکالتنامهای ارائه میشود که در آن بخشی از این زمین برای صاحب آن تعیین شده است. به محض اینکه تعداد ما به حد نصاب قانونی برسد، اسناد تفکیک و ارائه میشوند.
توضیحات فراهانی درباره جوایز جشن بازیگر:
زمینهای ۲۵۰ متری در جاده فیروزکوه به ۳۰۰ هنرمند تعلق میگیرد
رئیس انجمن بازیگران خانه تئاتر درباره جوایز در نظر گرفته شده برای سیزدهمین جشن «شب بازیگر» خانه تئاتر و ابهاماتی که درباره این جوایز به وجود آمده، توضیحاتی ارائه کرد.
