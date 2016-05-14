نانوا دیگر نان نمی دهد/ دست های خالی مردم «بوژان»از قوت غالب

به گزارش خبرنگار مهر، بوژان نام منطقه ای در بخش سرفیروز آباد شهرستان کرمانشاه دارای ۳ روستا با بیش از یک هزار نفر جمعیت است.

این روستاها که زیرمجموعه دهستان عثمانوند محسوب می شوند از جمله روستاهای محروم استان بوده که با مشکلاتی نظیر کمبود آب شرب در سال های اخیر، مشکلات تردد در فصل سرد سال و همچنین مشکل اشتغال جوانان مواجه هستند.

اما چند روزی است که اهالی بوژان برای تهیه نان مورد نیاز خود نیز با مشکل مواجه شده و خواستار رسیدگی به رفع این مشکل هستند.

یکی از اهالی منطقه در این راستا به خبرنگار مهر، گفت: حدود یک هفته است مردم روستاهای این منطقه برای تهیه نان مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه شده اند.

سهمیه آرد به صورت مستقیم در اختیار مردم روستا قرار گیرد

مجتبی میرزایی افزود: سه خبازی فعال در منطقه با بیان این مطلب که سهمیه آرد قرار داده شده در اختیار آنها کافی نبوده و اینکه پخت نان به صرفه نیست از پخت نان خودداری می کنند.

میرزایی گفت: با وجود این مشکل که حدود یک هفته است گریبانگیر مردم شده پیگیریهای لازم صورت نگرفته و هیچ اقدامی برای رفع مشکل نشده است.

وی تاکید کرد: اگر سهمیه آرد روستائیان به صورت مستقیم در اختیار خود آنها قرار داده شود اهالی می توانند نیاز خود را برطرف ساخته و مشکلی برای آنان به وجود نیاید.

توزیع نان به صورت سیار میان مردم منجر به بروز مشکلاتی شده است

یکی دیگر از اهالی منطقه نیز به خبرنگار مهر، گفت: متاسفانه سهمیه آردی که برای اهالی این سه روستا در اختیار نانوایی ها قرار داده می شود به دلیل اینکه در مسیر تردد روستاهای دیگر قرار دارند و فروش نان به روستاهای همجوار کافی نیست.

سامان نظری اظهار داشت: به همین دلیل تقاضامندیم سهمیه آرد به صورت مستقیم در اختیار خود اهالی روستا قرار بگیرد.

وی با اشاره به توزیع سیار نان توسط برخی افراد با قیمت های بالاتر از حد معمول بین اهالی روستا، گفت: این مسئله نیز مشکلاتی را به وجود آورده و بعضا باعث درگیری ونزاع میان افراد برای تهیه نان شده است.

بخشدار سرفیروز آباد شهرستان کرمانشاه در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سنوات گذشته در منطقه بوژان سه نانوایی برای اهالی سه روستا ایجاد شده و با ایجاد این نانوایی ها سهمیه آرد اهالی روستا قطع و به این نانوایی ها اختصاص داده شد.

گزارش مشکلات به اداره غله ارسال شده است

منوچهر کاظمی نژاد افزود: لازم به ذکر است که در ابتدا تنها یک نانوایی در منطقه فعال بود و با تصمیم‌دولت گذشته دو نانوایی دبگر نیز ایجاد شد بدون اینکه سهمیه آرد جدیدی برای دونانوایی دیگر در نظر گرفته شود و در واقع از همان سهمیه قبلی استفاده شد که آرد مورد نظر برای نانوایی ها کافی نبود و باید سهمیه آرد زیاد می شد.

وی گفت: یکی از نانوایی ها به دلیل عدم نصب دستگاه استاندارد توسط اداره غله تعطیل و سهمیه آن قطع شد، نانوایی دیگر نیز که توسط چند شریک اداره می شد به دلیل ایجاد اختلاف میان شرکا تعطیل و در نهایت سهمیه آرد این دو نانوایی به یک نانوایی باقیمانده رسید که این نانوایی هم تا چندروز پیش خوب کار می کرد و پاسخگوی مردم بود تا اینکه صاحب این نانوایی به بخشداری مراجعه و عنوان کرد که کارگری حاضر نیست در نانوایی کار کند و مشکل در این خصوص ایجاد شده است.

کاظمی نژاد اظهار کرد: همکاران ما در بخشداری گزارش کاملی در خصوص این مشکلات تهیه و به اداره غله در کرمانشاه ارسال کردند و مجددا نامه ای به غله نوشتیم و خواستار تعیین وضعیت و رفع این مشکل در سریع ترین زمان ممکن شدیم چرا که مردم برای تهیه نان با سختی مواجه شدند.

در حال انجام پیگیری های لازم برای رفع مشکل هستیم

وی ادامه داد: در حال انجام پیگیری های لازم برای رفع این مشکل هستیم و اداره غله تا امروز اقدام خاصی انجام نداده و از اداره غله تقاضا داریم که هر چه سریعتر فکری برای این مشکل کند و اگر توان فعالیت جدی نانوایی وجود ندارد سهمیه آرد را به مردم بدهد تا خود پخت و پز کنند.

وی بیان کرد: زمانی ایجاد نانوایی در روستا مقرون به صرفه است که حداقل ماهیانه ۲۶۰ تا ۲۷۰ کیسه آرد در اختیار نانوا قرار داده شود تا مردم و نانوا راضی باشند نه اینکه از سهمیه مردم ۶۰ کیسه آرد به نانوایی بدهند.