به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاصد اشرفی رییس هیات مدیره انجمن سینماداران گفت: خوشبختانه مدتی است نهضتی قابل توجه در حوزه هنری اتفاق افتاده است. در یکی دو سال اخیر، دوستان در حوزه هنری حرکت موثر و فعالی در بازسازی سینماها داشته اند. سینماهای حوزه هنری در شهرستان ها برای بسیاری از مخاطبان و سینمادوستان حس و حالی ویژه و نوستالژیک دارند. بازسازی سینما آفریقای مشهد، سینما فلسطین همدان و سینما فلسطین اصفهان نشان از اهمیت دادن این نهاد به علایق سینما دوستان در این شهرها دارد. خوشبختانه آمار فروش می گوید که بازسازی سینماها به رونق این سالن‌ها منجر شده است.

رییس هیات مدیره انجمن سینماداران افزود: ساخت پردیس بسیار با ارزش است اما بخشی از دغدغه ما باید حفظ سینماهایی باشد که اعتبار، هویت و شناسنامه دارند. این سینماها خاطرات یک نسل هستند که در تاریخ سینمای ایران صاحب جایگاه هستند و نباید به مراکز تجاری تبدیل شده یا تخریب شوند. حوزه هنری با این بازسازی‌ها، خاطرات یک نسل را حفظ می‌کند و برای نسل آینده خاطره می‌سازد.

وی ادامه داد: به دوستانم در حوزه هنری و موسسه «سینما شهر» برای این تلاش خسته نباشید می گویم و امیدوارم در سال ۹۵ همچنان همکاری‌های مشترک این دو نهاد در زنده کردن سینماهای قدیمی ادامه داشته باشد. بازسازی سینماها، کمک بزرگی به تولید فیلم در ایران است و نباید به سادگی از این تلاش چشم ‌پوشی کرد.

قاصد اشرفی تاکید کرد: متاسفانه انجمن سینماداران بودجه ای در اختیار ندارد تا به سینماها و حتی به نهادهایی که در ساخت و ساز موثر و پررنگ هستند، کمک کند. دوستانی که در انجمن فعالیت می کنند بدون دریافت دستمزد فعال هستند و بیشتر دغدغه روشن نگه داشتن چراغ سینما را دارند.

وی بیان کرد: امیدوارم سازمان سینمایی توجه بیشتری به این انجمن داشته باشد. شاید هیچ صنفی در سینمای ایران این قدر مظلوم نباشد. امسال خوشبختانه با فروش خوب فیلم‌ها، وضعیت سالن‌های سینما در تهران و شهرستان ها بهتر شده است. از مردم خوب ایران برای حضور در سینماها ممنونم و امیدوارم این روند تا پایان سال تداوم داشته باشد.

رییس هیات مدیره انجمن سینماداران در پایان گفت: تنها درآمد انجمن از حق عضویت اعضا است، این مبلغ ناچیز است و نمی‌تواند حتی مشکلات سینماها و مدیرانش را حل یا کمرنگ کند. ما چراغ این انجمن را روشن نگه داشته و آن را به دوستانمان تحویل خواهیم داد اما از سازمان سینمایی انتظار داریم به سینماداران که واسط بین سازنده فیلم و مخاطب آن هستند، بیشتر توجه کنند.