صدور بیش از ۱۲ هزار گواهینامه الکترونیکی مهارت در قم

احمد عطارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی سال گذشته بیش از ۱۲ هزار و ۶۸ گواهینامه الکترونیکی مهارت فنی و حرفهای در اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان قم صادر شده است.
وی گفت: علاوه بر این تعداد گواهینامه الکترونیکی، چهار هزار و ۵۵۰ تأییدیه صلاحیت حرفهای نیز در این مرکز صادر شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای قم با اشاره به روند برگزاری آزمونهای هماهنگ کشوری، ادواری و تفاهم نامهها و صنعت ساختمان در قم افزود: در سال گذشته در مجموع بیش از ۲۱ هزار و ۵۵۰ نفر در این آزمونها شرکت کردهاند که از این تعداد هشت هزار و ۶۲۰ نفر مرد و ۱۲ هزار و ۹۳۰ نفر زن بودهاند.
وی بیان کرد: از تعداد ۲۱ هزار و ۵۵۰ نفر شرکت کننده در آزمونهای استان، ۱۷ هزار و ۲۴۰ نفر در دو مرحله آزمونهای کتبی و عملی نمره قبولی کسب کردند که گواهینامه الکترونیکی آنها صادر شده است.
