به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جواد حاجی‌زاده پیش از ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای زکات شهرستان اهر اظهار داشت: اکنون با مشکل ازدواج دختران و پسران مواجه هستیم که در این زمینه برای تأمین جهیزیه‌های نوعروسان نیازمند ستاد تسهیل ازدواج شهرستان اهر در سال‌های گذشته فعالیت‌های قابل‌توجهی داشته است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 85 مورد جهیزیه برای راهی شدن نوعروسان بی‌بضاعت در شهرستان اهر تأمین و واگذارشده است، افزود: اگر پرداخت زکات از سوی مردم به جایگاه اصلی خود دست یابد قطعاً می‌توان در امر ازدواج جوانان و تأمین جهیزیه‌ها قدم‌های ارزشمندی را برداشت، زکات در پروژه‌های عمرانی همچون احداث مساجد، پل، اشتغال‌زایی و مسکن‌سازی نیز قابل‌استفاده است.

آیت‌الله حاجی‌زاده تصریح کرد: چنانچه بتوانیم به نحو شایسته‌ای در فرهنگ‌سازی و ترویج زکات مؤثر واقع شویم و زکات جمع‌آوری‌شده را با تائید مراجع ذی‌ربط در مسائل اشتغال‌زایی نیز استفاده کنیم مشکلات حال حاضر در این عرصه از بین خواهد رفت.

وی مسئله تبلیغ را در فرهنگ‌سازی و ترویج پرداخت زکات مؤثر دانست و عنوان کرد: تبلیغ و فرهنگ‌سازی زکات در مدارس بین دانش آموزان اهمیت به سزایی دارد که اداره تبلیغات اسلامی می‌تواند در گفتمان‌های دینی که در مدارس توسط روحانیون برگزار می‌کند مسئله زکات را نیز در کنار نماز، روزه، امربه‌معروف و نهی از منکر و سایر مسائل دینی به دانش آموزان آموزش دهد.

امام‌جمعه اهر یکی از کارهای اساسی که باید شورای زکات شهرستان انجام دهد را فعالیت‌های فرهنگی عنوان کرد و گفت: امضای تفاهم‌نامه بین شورای اقامه نماز، ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر و شورای زکات شهرستان می‌تواند در بهبود فعالیت‌های فرهنگی در امر زکات مؤثر باشد همکاری این سه ستاد و آموزش‌وپرورش می‌تواند به ایجاد یک گفتمان دینی در مدارس شهرستان منجر شود.

آیت‌الله حاجی‌زاده در پایان انتقال آموزه‌های دینی به نسل‌های آینده را ضروری دانست و ابراز داشت: هرگونه کار فرهنگی و فعالیت‌های مرتبط دینی درزمینهٔ زکات و سایر نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده و نسل‌های آینده می‌باشد که باید همواره مدنظر باشد.