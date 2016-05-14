به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهاجر امروز در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه مصرف سرانه روغن نباتی در کشور چقدر است و وزارت جهادکشاورزی چه اقداماتی را در راستای اصلاح الگوی مصرف این کالا انجام داده است؟ ضمن انتقاد از مصرف زیاد روغن در کشور، اظهار داشت: مصرف سرانه این محصول در ایران بین ۱۸ تا ۱۹ کیلوگرم است که متاسفانه ما این محصول را به درستی مورد استفاده قرار نمی‌دهیم و همین باعث بروز بیماری در جامعه می‌شود.

وی، مصرف سرانه روغن دنیا را ۱۲ کیلوگرم عنوان کرد و افزود: برخی کشورهای صنعتی بیشتر از این میزان روغن مصرف می‌کنند اما همه مصرف آنان به شکل خوراکی نیست.

مشاور وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه کشورهای صنعتی، روغن را در مصارف دیگر مورد استفاده قرار می‌دهند، گفت: به عنوان مثال، کشور سوئیس از روغن در تولید شکلات استفاده می‌کند که عمده تولید آن نیز به کشورهای دیگر صادر می‌شود اما روغنی که در این زمینه استفاده شده، در مصرف سرانه آنان نیز محاسبه می‌شود.

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه ما با صدا و سیما مذاکرات زیادی در این زمینه داریم، افزود: با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در گذشته یک طرح مشترک داشتیم و در حال حاضر هم ارتباط‌مان در این راستا ادامه دارد.

مهاجر همچنین با بیان اینکه دولت مشوق‌هایی را برای تولیدکنندگان دانه‌های روغنی در نظر گرفته است، اظهار داشت: امسال وزیر جهادکشاورزی دستور داد شرکت بازرگانی دولتی در کنار خرید تضمینی گندم، کلزا را هم از کشاورزان، خریداری و پول آنان را نیز به روز پرداخت کند، ضمن اینکه در سال‌جاری بالاترین درصد افزایش قیمت تضمینی محصولات کشاورزی مربوط به دانه‌های روغنی و به ویژه کلزا بوده است تا جاذبه لازم برای کشاورزان ایجاد شود.

مشاور وزیر جهادکشاورزی، اختصاص بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی برای طرح تولید دانه‌های روغنی را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: در این راستا پرداخت یارانه ۵۰ درصدی برای خرید ادوات کشاورزی با تسهیلات بانکی ۱۲ درصد نیز برای کشاورزان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه اکثر کشاورزان وضعیت مالی خوب و امکان بیمه کردن محصولات کشاورزی خود را ندارند، گفت: امسال ما تصمیم گرفتیم که سهم بیمه کشاورزان تولیدکننده دانه‌های روغنی را خودمان بپردازیم تا اگر مشکلی پیش آمد و محصول آنان خسارت دید، از هستی ساقط نشوند.

مهاجر ادامه داد: علاوه بر این، ما بذر مورد نیاز کشت سال ۹۶-۹۵ را هم کاملاً تدارک دیده‌ایم و به موقع آن را در اختیار کشاورزان قرار خواهیم داد، ضمن اینکه به بسیاری از این بذور، تا ۸۰ درصد یارانه می‌پردازیم.

مشاور وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: با توجه به اینکه کشت کلزا در کشور تازگی دارد، ما تصمیم گرفتیم از کارشناسان خارجی در یک دوره از کاشت تا برداشت در کنار متخصصان داخلی استفاده کنیم تا عملکردمان را به حد قابل قبول برسانیم، همچنین کارشناسان داخلی خود را به کشورهایی که در این زمینه صاحب نام هستند، بفرستیم تا تجربه کسب کنند و بتوانند در افزایش تولید مؤثر باشند.

وی همچنین با بیان اینکه برداشت کلزا از بیست و چهارم اسفند ماه سال گذشته در خوزستان آغاز شده است، گفت: تاکنون بیش از ۱۵ هزار تن کلزا در استان‌های جنوبی، مازندران و خوزستان از کشاورزان خریداری و بیش از ۷۰ درصد مطالبات نیز پرداخت شده است که امیدوار هستیم این پرداخت‌ها به روز شود.

مهاجر، قیمت خرید تضمینی کلزا در سال جاری نیز ۲۵۳۰ تومان اعلام و اضافه کرد: میزان مصرف روغن خام در کشور ما بین ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون تن است.

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی، واردات روغن از نقاط دور به کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: واردات بخشی از روغن به ایران از کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین انجام می‌شود و این روغن‌ها به علت آنکه مسافت زیادی را طی می‌کنند، کیفیت خود را تا حد زیادی از دست می‌دهند، چرا که روغن ماده‌ای فسادپذیر است و وسایل حمل و نقل آن نیز در حد ابتدایی است، بنابراین ما هر چه روغن در داخل کشور تولید کنیم، نسبت محصولات وارداتی بسیار باکیفیت‌تر است.

وی با بیان اینکه بخش دوم روغن وارداتی به کشور، روغن پالم است که از کشورهای جنوب شرق آسیا وارد می‌شود، گفت: ترانس این روغن بیش از ۵۰ درصد است که مشکلات زیادی را از نظر بهداشتی ایجاد می‌کند.

مهاجر با بیان اینکه همه روغن‌های وارداتی به کشور تراریخته نیست، اظهارداشت: اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه محصولات تراریخته، نظرات متفاوتی دارند که بهتر است ما وارد بازی آنها نشویم.

مشاور وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: اروپایی‌ها معتقدند تاکنون دانشمندان ما به این نتیجه نرسیده‌اند و به ما ثابت نشده است که محصولات تراریخته برای بشر و محیط‌زیست ضرر و زیان ایجاد نمی‌کند و تا زمانی که این مسئله ثابت نشود، ما از مصرف این محصولات خودداری می‌کنیم یا بر روی چنین محصولاتی، لیبل می‌زنیم و موضوع را به اطلاع مصرف‌کنندگان می‌رسانیم.

به گفته وی، آمریکا، کانادا و برزیل که بیشترین محصولات تراریخته را در دنیا تولید می‌کنند، ادعا دارند هنوز ثابت نشده که چنین محصولاتی برای بشر ضرر دارد، بنابراین ما آن را تولید می‌کنیم.

مهاجر همچنین اهمیت تولید دانه‌های روغنی در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: تولید روغن، خوراک دام و گندم، مثلثی است که در طرح تولید دانه‌های روغنی توجه ویژه‌ای به آن شده است، چرا که سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور برای واردات روغن خارج می‌شود.

مشاور وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه باید در کنار تولید گندم، تناوب کشت داشته باشیم تا بتوانیم تولید این محصول را پایدار کنیم، افزود: بهترین محصولی که می‌تواند در تناوب کشت گندم قرار بگیرد، کلزا است.

وی با تاکید بر اینکه طرح‌های اقتصاد مقاومتی به پشتیبانی مقام معظم رهبری تدوین شده و یکی از مهمترین این طرح‌ها تولید دانه‌های روغنی است، اضافه کرد: ما قصد داریم در ۱۰ سال آینده میزان وابستگی روغن را از بالای ۹۰ درصد به کمتر از ۳۰ درصد برسانیم و حدود ۷۰ درصد نیاز کشورمان را در داخل تأمین کنیم.