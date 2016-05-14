آزمون پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه علامه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در ۳۸ رشته تحصیلی طی دو روز و با شرکت ۱۳۶۱ داوطلب برگزار شد.

با توجه به اعلام قبلی معاونت آموزشی دانشگاه مرحله دوم این آزمون در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم خردادماه سال جاری و با انجام مصاحبه تخصصی از برگزیدگان مرحله اول آزمون برگزار می شود.

آزمون ورودی برای پذیرش و جذب دانشجو در مقطع دکتری سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه علامه طباطبائی در ۴۹ رشته برگزار می شود و آزمون ۱۱ رشته باقی مانده از این تعداد، در روزهای ۶ و ۷ خرداد ماه برگزار خواهد شد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیستر در این خصوص می توانند به اخبار و اطلاعیه های درج شده در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه مراجعه کنند.