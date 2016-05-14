۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

با حضور ۱۳۰۰ داوطلب؛

آزمون پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه علامه برگزار شد

آزمون پذیرش دانشجو دکتری دانشگاه علامه طباطبائی با حضور ۱۳۶۱ داوطلب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در ۳۸ رشته تحصیلی طی دو روز و با شرکت ۱۳۶۱ داوطلب برگزار شد.

با توجه به اعلام قبلی معاونت آموزشی دانشگاه مرحله دوم این آزمون در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم خردادماه سال جاری و با انجام مصاحبه تخصصی از برگزیدگان مرحله اول آزمون برگزار می شود.

آزمون ورودی برای پذیرش و جذب دانشجو در مقطع دکتری سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه علامه طباطبائی در ۴۹ رشته برگزار می شود و آزمون ۱۱ رشته باقی مانده از این تعداد، در روزهای ۶ و ۷ خرداد ماه برگزار خواهد شد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیستر در این خصوص می توانند به اخبار و اطلاعیه های درج شده در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه مراجعه کنند.

