با این لباس آهنی اجسام سنگین را به راحتی بلند کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خودروسازی «هیوندا» کره جنوبی اسکلت خارجی روباتیکی را طراحی کرده که شبیه به لباس مرد آهنی است. با بر تن کردن این لباس روباتیکی، کاربر می تواند حرکت کند و اجسام سنگین را به راحتی بلند کند.

با این لباس آهنی می توان اجسام تا وزن ۶۰ کیلوگرم را به راحتی جابجا کرد. این شرکت خودرو سازی در مورد چگونگی آزاد شدن انرژی در این اسکلت خارجی روباتیکی اطلاعاتی را منتشر نکرده است.

در حوزه های مختلف صنعتی می توان این لباس روباتیکی را پوشید. همچنین با استفاده از این محصول جدید افراد مسن می توانند زمان بیشتری را در چرخه کار حضور داشته باشند.

شرکت «هیوندا» زمان دقیقی را برای عرضه این اسکلت خارجی روباتیکی اعلام نکرده است.