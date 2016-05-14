پرداخت بودجه سنواتی جمعیت هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در نامه ای خطاب به دکتر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف کرد در خصوص درخواست رئیس جمعیت برای « تبدیل و ادغام ردیف های فرعی اعتباری جمعیت به ردیف اصلی در بودجه سنواتی به منظور بهره مندی از اعتبارات مصوب در تخصیص های سه ماهه»، با توجه به اهمیت فعالیت های هلال احمر و حضور به موقع در حوادث غیر مترقبه، در سال جاری به نحوی تخصیص و پرداخت شود که جبران عدم پرداخت اعتبارات سال ٩٤ بشود.

پیش این نامه دکتر سید امیرمحسن ضیائی رئیس جمعیت هلال احمر به حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی؛ رئیس جمهوری آورده بود: «کشور ما به لحاظ شرایط طبیعی، اقلیمی، منطقه ای، پراکندگی جمعیت و نحوه استقرار شهرها دارای استعداد بالقوه ای برای بروز پدیده های طبیعی است که این امر سبب شد تا ایران جز ششمین کشور حادثه خیز جهان باشد. بطوریکه از ٤١ نوع حادثه طبیعی شناخته شده در دنیا، ٣١ نوع آن در ایران رخ می دهد که در این میان سیل و زلزله بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

وی افزوده است: به نحوی که هر از گاهی یکی از دو سانحه فوق، بخشی از کشور را تخریب نموده و خسارات زیادی را وارد می سازد که نمونه بارز آن برف و کولاک شدید در ایام نوروز و سیل های مخربی که در ٢ هفته گذشته در ٢٢ استان کشور رخ داده است که با حضور به موقع جمعیت هلال احمر کشور در همین آغازین سال ٩٥ تاکنون ٦ هزار مورد عملیات به انجام رسیده و توانسته در جهت کاهش آلام شهروندان بکوشد. نکته حائز اهمیت اینکه اگر بنا بود همین خدمات فقط در زمینه امداد ونجات توسط یک دستگاه اجرایی دولتی در همین سطح و کیفیت انجام شود با یک حساب سر انگشتی به حداقل ٣٠ هزار نفر نیروی انسانی با اعتباری حدود ٥ هزار میلیارد تومان در طول سال نیاز بود.

در این نامه تاکید شده است: از آنجایی که جمعیت هلال احمر در قانون بودجه سنواتی یک ردیف تحت عنوان ردیف ١٣١٠٠٠ و یک طرح به شماره ٣٠٤٩٧٠٠١ بابت طرح های عمرانی را دارا می باشد، لیکن اعتبارات منظور شده در ردیف های فوق الذکر به قدری ناچیز بوده که جهت نگهداشت حداقل وضعیت موجود و نه پشتیبانی و امداد و نجات در زمان بحران، متوسل به استفاده از ذخایر احتیاطی می گردد. این در حالی است که در قانون بودجه سنواتی جمعیت هلال احمر هر ساله از محل مواد ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ١٢ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران با کمک و مساعدت دولت محترم دارای اعتبار مصوب می باشد. اما به دلیل قرار گرفتن در ردیف اعتبارات متفرقه هیچ وقت به قدر کفایت و نیاز بهره مند از اعتبارات مذکور نشده است که نمونه بارز آن عملکرد سال ١٣٩٤ می باشد که از مجموع ٧ هزار میلیارد ریال مصوب قانون تنها ١٥ درصد آن تخصیص صادر گردید اما همین مقدار هم هیچگونه پرداختی از خزانه کشور صورت نگرفت(وصولی صفر).

رئیس جمعیت هلال احمر در پایان این نامه آورده است: با توجه به ماموریت خطیر جمعیت در حفظ جان مردم و کاهش تلفات ناشی از سوانح و حوادث دستور فرمایید ردیف های اعتباری جمعیت در بودجه سنواتی از ردیف های فرعی خارج و به ردیف اصلی تبدیل و ادغام شود تا همچون دستگاه های اجرایی دیگر در تخصیص های سه ماهه به نسبت اعتبارات مصوب بهره مند گردد تا شاهد آمادگی بیشتر و ارتقا ضریب ایمنی و تاب آوری در مقابل حوادث و سوانح و پاسخگویی مناسب به نیازهای مذکور در شرایط اضطراری باشیم.»